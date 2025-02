"Nuestros corazones están destrozados", dice presidente de Israel tras entrega de los restos de rehenes

El regreso a Israel de los cadáveres de rehenes es un drama nacional y "nuestros corazones están destrozados", dijo el presidente israelí, Isaac Herzog, cuando el país espera el regreso de los restos de los niños Bibas y su madre, de origen argentino.

"Agonía. Sufrimiento. No hay palabras", escribió Herzog en X: "Nuestros corazones --los corazones de toda la nación-- están destrozados. En nombre del Estado de Israel, bajo la cabeza y pido perdón. Perdón por no haberles protegido en ese día terrible. Perdón por no haberlos traído a casa con vida".

