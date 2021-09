Nueva amenaza para las plataformas de hielo flotante de la Antártida

Un adelgazamiento de la sustancia que actúa como 'tapagrietas' en el hielo flotante ha sido identificado como una de las principales causas de los desprendimientos de grandes icebergs en la Antártida.

Esta mezcla de hielo --una combinación de fragmentos de la plataforma de hielo, nieve arrastrada por el viento y agua de mar congelada-- actúa como un pegamento para fusionar grandes fisuras en el hielo flotante en la Antártida.

Investigadores de la Universidad de California Irvine (UCI) y el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA descubrieron que su debilitamiento con el tiempo puede provocar la apertura de fisuras una amenaza adicional de colapso para las plataformas de hielo flotantes de la Antártida.

En un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores informan que sus estudios de modelado mostraron que el adelgazamiento de la 'mezcla' es uno de los principales impulsores del colapso de la plataforma de hielo. La circulación del agua del océano debajo de las plataformas de hielo y el calentamiento radiativo desde arriba, dicen, deterioran gradualmente la mezcla de hielo a lo largo de las décadas.

Dado que se cree que las plataformas de hielo apuntalan y evitan que los glaciares terrestres fluyan más rápidamente hacia el océano, este nuevo conocimiento sobre la dinámica de las grietas ilumina un vínculo previamente subestimado entre el cambio climático y la estabilidad de la plataforma de hielo.

"El adelgazamiento de la mezcla de hielo que une grandes segmentos de plataformas de hielo flotantes es otra forma en que el cambio climático puede causar un rápido retroceso de las plataformas de hielo de la Antártida", dijo en un comunicado el coautor Eric Rignot, profesor de ciencia del sistema terrestre de la UCI. "Teniendo esto en cuenta, es posible que debamos reconsiderar nuestras estimaciones sobre el momento y el alcance del aumento del nivel del mar debido a la pérdida de hielo polar, es decir, podría llegar antes y con una explosión mayor de lo esperado".

Utilizando el Ice-sheet and Sea-level System Model de la NASA, las observaciones de la misión Operation IceBridge de la agencia y los datos de los satélites europeos y de la NASA, los investigadores evaluaron cientos de fisuras en la plataforma de hielo Larsen C para determinar cuáles eran más vulnerables a romperse. Seleccionaron 11 grietas de arriba a abajo para un estudio en profundidad, modelando para ver cuál de los tres escenarios los hacía más propensos a romperse: si la plataforma de hielo se adelgazó debido al derretimiento, si la mezcla de hielo se hizo más delgada, o si tanto el hielo estante y la mezcla se adelgazó.

"Mucha gente pensó intuitivamente: 'Si adelgazas la plataforma de hielo, la harás mucho más frágil y se romperá'", dijo el autor principal Eric Larour, científico investigador del JPL de la NASA y supervisor de grupo.

En cambio, el modelo mostró que una plataforma de hielo que se adelgaza sin ningún cambio en la mezcla funcionó para sellar las grietas, con tasas de ensanchamiento anuales promedio que cayeron de 79 a 22 metros. El adelgazamiento tanto de la plataforma de hielo como de la mezcla también ralentizó el ensanchamiento de la grieta, pero en menor medida. Pero al modelar solo el adelgazamiento de la mezcla, los científicos encontraron un ensanchamiento de las grietas de una tasa anual promedio de 76 a 112 metros.

La diferencia, explicó Larour, refleja las diferentes naturalezas de las sustancias. "Para empezar, la mezcla es más delgada que el hielo", dijo. "Cuando la mezcla tiene solo 10 o 15 metros de espesor, es similar al agua, y las grietas de la plataforma de hielo se liberan y comienzan a agrietarse".

Incluso en invierno, el agua del océano más cálida puede llegar a la mezcla desde abajo porque las grietas se extienden a lo largo de toda la profundidad de una plataforma de hielo.

"La teoría predominante detrás del aumento de los grandes eventos de desprendimiento de iceberg en la Península Antártica ha sido la hidrofractura, en la que los charcos de derretimiento en la superficie permiten que el agua se filtre a través de las grietas en la plataforma de hielo, que se expanden cuando el agua se congela nuevamente", dijo Rignot. "Pero esa teoría no explica cómo el iceberg A68 pudo romperse de la plataforma de hielo Larsen C en pleno invierno antártico cuando no había charcos de derretimiento".

Dijo que él y otros miembros de la comunidad de estudios de la criosfera han sido testigos del colapso de la plataforma de hielo en la Península Antártica, como resultado de un retroceso que comenzó hace décadas.

"Finalmente hemos comenzado a buscar una explicación de por qué estas plataformas de hielo comenzaron a retroceder y entrar en estas configuraciones que se volvieron inestables décadas antes de que la hidrofractura pudiera actuar sobre ellas", dijo Rignot. "Si bien la mezcla de hielo que adelgaza no es el único proceso que podría explicarlo, es suficiente para explicar el deterioro que hemos observado".