Nueva avería en línea Madrid-Barcelona, trenes de alta velocidad solo a 80 km/h

El Ministerio de Transportes aseguró que los daños "no ponen en peligro la circulación" y que los técnicos de Adif intervinieron de inmediato para realizar las reparaciones, reduciendo la velocidad de los trenes en el tramo cercano a Tarragona hasta que finalicen las obras.

Mientras tanto, el caos y las interrupciones ferroviarias continúan en Cataluña, donde la línea de Rodalies R11, que conecta Barcelona y Girona, se interrumpió debido a posibles deslizamientos de tierra, y posteriormente se reabrió con límites de velocidad.

Varios tramos de la conexión entre Reus y Tarragona también han sido suspendidos, donde se han reportado diversos problemas críticos.

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Pena, en declaraciones a los medios de comunicación, advirtió de que "sería imprudente señalar una fecha para la vuelta a la normalidad" del transporte ferroviario en Cataluña, debido a las condiciones meteorológicas adversas y la necesidad de garantizar la seguridad de la red. (ANSA).