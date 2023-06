Nueva Democracia consigue la mayoría absoluta en las elecciones en Grecia

Tres partidos de extrema derecha logran representación parlamentaria

MADRID, 25 Jun. 2023 (Europa Press) -

El partido conservador Nueva Democracia (ND, 40,56% y 158 escaños) del primer ministro Kyriakos Mitsotakis ha logrado una clara victoria y la mayoría absoluta que le permitiría gobernar en solitario, según resultados oficiales del Ministerio del Interior correspondientes al 90 por ciento del escrutinio.

Muy por detrás se sitúa la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA, 17,83% y 48 escaños), mientras que el histórico Partido Socialista Panhelénico (PASOK, 11,86%, 32 asientos) estaría en tercer lugar.

Más atrás quedan el Partido Comunista de Grecia (KKE, 7,68% y 20 sitios), la formación ultraderechista Espartanos (4,67% y 12 puestos), el partido ultraconservador Solución Griega (4,45% y 12 plazas), el fundamentalista cristiano Movimiento Patriótico Democrático Victoria (Niké, 3,7 y 10 diputados) y la formación de izquierda Rumbo a la Libertad (3,17% y 8 escaños). Quedaría fuera del Parlamento el Frente Europeo de Desobediencia Realista (MeRA25, 2,43) del exministro de Finanzas Yanis Varoufakis. La participación ha sido del 52,78 por ciento del censo.

Mitsotakis, ha celebrado la mayoría absoluta lograda por su formación y ha prometido "remangarse" a partir de mañana para poner en marcha "las reformas necesarias" para el país.

"Los griegos nos han entregado una mayoría contundente para seguir por la senda de los grandes cambios que necesita nuestro país. Han cerrado con sonoridad y de forma permanente un ciclo de toxicidad que ataba a nuestra sociedad", ha afirmado Mitsotakis en su intervención tras conocerse los resultados oficiales de los comicios, según recoge la prensa griega.

Mitsotakis ha adelantado que este domingo "disfrutaremos de nuestra victoria, pero a partir de mañana nos remangaremos y seguiremos trabajando para construir una Grecia más próspera".

Ante la claridad del resultado, Mitsotakis tiene ya una cita en el Palacio Presidencia el lunes a las 11.00 horas para que la presidenta Katerina Sakellaropoulou le encargue la formación de gobierno. A las 13.00 jurará su cargo.

Auge de la extrema derecha

El líder de SYRIZA, Alexis Tsipras, ha puesto su cargo a disposición de la formación y ha anunciado un proceso de "reconstrucción" tras la clara derrota sufrida en las elecciones.

"No hace falta ni decir que en este proceso de reconstrucción (de SYRIZA) yo seré el primero en someterme al juicio de los afiliados", ha afirmado Tsipras en su primera comparecencia tras conocerse los resultados oficiales, recogida por la televisión pública griega. "Vamos a convocar a la militancia para juzgarnos a todos", ha subrayado.

Tsipras ha calificado el resultado de "negativo sobre todo para la sociedad y para la democracia" en referencia a la presencia de "tres partidos partidos de ultraderecha" en el Parlamento. "La dirección de Nueva Democracia es la responsable", ha acusado.

El PASOK ha celebrado la "vuelta" de la histórica formación a través de las palabras de Harilaou Trikoupi. "Esta votación demuestra que el PASOK vuelve y que está recuperando los vínculos de confianza con la ciudadanía progresista", ha resaltado.

"La gran apuesta del PASOK es convertirse en una oposición progresista fiable", ha remachado. Además ha alertado de la presencia de partidos de ultraderecha por lo que ha destacado el papel de su partido como "bastión democrático".

Mientras, Vasilis Stiga, presidente del partido ultraderechista Espartanos, ha destacado que "después de un tiempo habrá una voz nacional en el Parlamento". "Los espartanos hemos venido a unir, no a dividir", ha resaltado antes de dar las gracias a Ilias Kasidiaris, dirigente del partido neonazi Amanecer Dorado. "Traemos un nuevo 'ethos' al Parlamento", ha remachado.

Desde Niké, su presidente, Dimitris Natsios, ha reaccionado a los resultados: "Seguiremos marchando con respeto a los votos de nuestros conciudadanos y con temor a Dios, luchando por la victoria del helenismo y la gente corriente".

Varoufakis ha declarado por su parte que el hecho de que MeRA25 no entre en el Parlamento "es lo de menos". "Lo más importantes es que la izquierda no hemos logrado convertir una resistencia de diez años en un frente progresista y no hemos conseguido evitar que la ira se transforme en una corriente de ultraderecha", ha apuntado.

Además ha recordado que "en septiembre de 2009 los partidos del sistema ganaron las elecciones con un abrumador 44 por ciento y en unos pocos meses el sistema se hundió bajo el peso de sus deudas y mentiras".

Europa Press