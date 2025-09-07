Nueva entrega de "El Conjuro" lidera la taquilla para el género de terror

LOS ÁNGELES (AP) — Es el año del horror y “El Conjuro” no fue la excepción. El fin de semana que se estrenó “The Conjuring: Last Rites” llevó al género a superar los 1000 millones de dólares en ganancias en la taquilla norteamericana de este año.

La secuela de terror recaudó US$83 millones a nivel nacional en 3802 cines, convirtiéndose en el tercer estreno nacional más alto para una película de terror, solo detrás de “It” y “It: Chapter Two”. Ahora es el mayor estreno de terror a nivel internacional, con US$104 millones en ganancias fuera de los cines de América del Norte.

La película también rompió récords para el universo de “El Conjuro”, asegurando el mayor fin de semana de estreno en la franquicia. El desempeño de la película es un testimonio del éxito de la franquicia en producir películas de terror clásicas desde que se lanzó la primera película en 2013, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios para la firma de datos Comscore.

“El público sabe que cuando va a ver ‘El Conjuro’, en el momento en que suena esta música aterradora y ominosa con el logo de Warner, sabes que te espera un viaje salvaje”, agregó Dergarabedian.

La película ha recibido críticas mixtas de los críticos, con un 55% en Rotten Tomatoes y un CinemaScore de “B”.

Patrick Wilson y Vera Farmiga regresan a la gran pantalla en la novena entrega de “El Conjuro” como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes intentan expulsar a un demonio de la casa de una familia.

“Last Rites” (“Últimos Ritos”) también le dio a Warner Bros. Pictures otra victoria en la taquilla del fin de semana de estreno, convirtiéndose en el octavo debut número uno del distribuidor este año y la séptima película consecutiva del estudio en debutar con más de US$40 millones a nivel nacional.

Las cifras del fin de semana de estreno de la película son casi el doble que las de otras películas de terror exitosas este año, incluidas el éxito inesperado de agosto de Zach Cregger “Weapons”, “Final Destination: Bloodlines” y “Sinners”, todas lanzadas por Warner Bros.

“Esto solo muestra cómo, posiblemente más que cualquier otro género, el terror ha resistido la prueba del tiempo”, explicó Dergarabedian. “Eso se debe a que no hay nada como ver una película de terror en una sala oscura llena de extraños”.

El género de terror cruzó por última vez la marca de los 1000 millones de dólares en 2023. Alcanzar ese umbral tan temprano en el año es algo sin precedentes, dijo Dergarabedian, “porque generalmente necesitas un año completo de taquilla de películas de terror para acumular tanto dinero”.

Próximas películas de terror como “Black Phone 2” y “Five Nights at Freddy’s 2” probablemente aumenten esa cifra, señaló Dergarabedian.

El resto de los primeros lugares fueron ocupados por varios títulos que se mantienen en cartelera.

“Weapons” aseguró el tercer lugar durante su quinto fin de semana, recaudando US$5,4 millones en ganancias en los cines de América del Norte. La película debutante, “Freakier Friday”, ocupó el cuarto lugar con US$3,8 millones.

En seguida, el estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “The Conjuring: Last Rites”, US$83 millones.

2. “Hamilton”, US$10 millones.

3. “Weapons”, US$5,4 millones.

4. “Freakier Friday”, US$3,8 millones.

5. “Caught Stealing”, US$3,2 millones.

6. “The Roses”, US$2,8 millones.

7. “The Fantastic Four: First Steps”, US$2,8 millones.

8. “The Bad Guys 2”, US$2,5 millones.

9. “Light of the World”, US$2,4 millones.

10. “Superman”, US$1 millón.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.