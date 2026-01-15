¿Nueva era en la relación Canadá-China? Visita de primer ministro Carney indica un cambio

BEIJING (AP) — En la primera visita de un líder canadiense a China en ocho años, ambas partes envían señales que indican el inicio de una era de mejores relaciones.

En una reunión con su homóloga canadiense el jueves, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, describió la visita del primer ministro, Mark Carney, esta semana como un punto de inflexión que se espera abra nuevas perspectivas en sus lazos, según un comunicado del ministerio.

Anita Anand, la canciller canadiense, le dijo a Wang que Carney espera sentar las bases para el desarrollo de las relaciones bilaterales y reiniciar el diálogo en varios ámbitos, de acuerdo con la nota china.

Carney, quien asumió como primer ministro hace 10 meses, está intentando reparar los lazos con Beijing tras varios años de desencuentros por temas que van desde el arresto en 2018 de una alta ejecutiva tecnológica china en Canadá hasta los aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China.

Carney tiene previsto reunirse más tarde en el día con el primer ministro, Li Qiang, y el viernes se verá con el presidente, Xi Jinping.

Su misión se ha vuelto más urgente debido a la subida arancelaria decretada por el presidente Donald Trump a las exportaciones canadienses a Estados Unidos. Carney se ha fijado el objetivo de reducir esa dependencia duplicando las exportaciones del país a otros países extranjeros en la próxima década.

“Estamos listos para construir una nueva asociación, una que se base en lo mejor de nuestro pasado y responda a los desafíos actuales”, señaló Carney en X tras su llegada a Beijing el miércoles por la noche.

Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, en 2024, durante el mandato de Justin Trudeau, Canadá anunció aranceles del 100% sobre vehículos eléctricos chinos y del 25% sobre el acero y el aluminio.

China respondió con impuestos del 100% al aceite y la harina de canola canadienses y del 25% al cerdo y los mariscos. Además, añadió un gravamen del 75,8% sobre las semillas de canola en agosto. En su conjunto, estos impuestos cerraron de facto el mercado chino a las exportaciones canadienses de canola, según un grupo sectorial.

China espera que los aranceles de Trump y otras tácticas de presión a Canadá y otros aliados les hagan adoptar una política exterior más independiente de Washington. El gobierno en Beijing ha acusado a menudo a Estados Unidos de reunir a sus aliados para actuar contra el gigante asiático, especialmente durante la presidencia de Joe Biden, el predecesor de Trump.

Las autoridades canadienses enfurecieron a China a finales de 2018 al arrestar a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei Technologies Co., a pedido de la Casa Blanca, que solicitaba su extradición por varios cargos. Beijing respondió con la detención de dos canadienses acusados de espionaje, lo que empañó su relación durante más de dos años.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.