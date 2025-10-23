Nueva España de Sonia Bermúdez busca la final de la Liga de Naciones

España recibirá el viernes a Suecia en Málaga (18h00 GMT) en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones femenina de la UEFA, un partido que servirá además para el debut de la nueva seleccionadora de la Roja, Sonia Bermúdez.

La sustituta de Montse Tomé, la entrenadora que condujo al equipo al subcampeonato europeo en julio, tiene este primer examen ante el conjunto sueco, frente al que disputará el choque de vuelta el martes de la próxima semana en Gotemburgo.

El equipo ganador de este pulso hispano-sueco se enfrentará en la final (28 noviembre y 2 de diciembre) al vencedor de la otra semifinal, que mide a Francia con Alemania, que también se enfrentan el viernes y el martes, en su caso en Düsseldorf y Caen.

España, vigente campeona del mundo y defensora del título en la Nations League al llevarse en 2024 la primera edición de este torneo, se presenta como el equipo a batir y Sonia Bermúdez confía en responder a las expectativas.

"Quiero ver un equipo que marca muchos goles, que no encaja, que mueve bien el balón y que juega con la calidad que tienen estas futbolistas. El juego de España es muy reconocible. Tenemos futbolistas para tener la posesión. Queremos ser mejores y ganar títulos. Tenemos a Suecia en la cabeza y será un partido durísimo", vaticinó.

Hermoso y León, en la lista

En su primera lista destacaron los regresos de la atacante Jenni Hermoso y de la defensa Mapi León. Figuran en la convocatoria además las dos Balones de Oro del fútbol femenino español, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas.

"Son dos compañeras que no habían estado últimamente por motivos diferentes pero las dos están felices por volver. Jenni lo ha pasado mal, ahora tiene una sonrisa permanente por ser parte de la selección otra vez, y me alegro de que Mapi haya decidido volver a estar. Son dos personas que suman", destacó este jueves en conferencia de prensa la capitana española, Irene Paredes.

Jenni Hermoso, víctima de un beso forzado después del título mundial de 2023 que llevó semanas después a la dimisión del entonces presidente de la Federación Española Luis Rubiales, no había sido convocada por Tomé para la Eurocopa.

Mapi León fue una de las jugadoras más combativas contra los anteriores responsables del equipo nacional.

Suecia es una de las potencias tradicionales del fútbol femenino.

Además de las platas olímpicas en 2016 y 2021, el equipo escandinavo fue campeón de Europa en 1984 y en el último Mundial fue tercera, después de caer precisamente ante España en semifinales por 2-1.

En la Eurocopa de este año en Suiza quedó apeada por la futura campeona Inglaterra en la tanda de penales de cuartos de final.

Programa de las semifinales de la Liga de Naciones femenina de la UEFA:

- Viernes 24:

(15:45 GMT) Alemania - Francia, en Düsseldorf (GER)

(18:00 GMT) España - Suecia, en Málaga (ESP)

- Martes 28:

(17:00 GMT) Suecia - España, en Gotemburgo (SWE)

(19:10 GMT) Francia - Alemania, en Caen (FRA)

NOTA: los equipos ganadores de las semifinales se enfrentarán en una final a ida y vuelta, los días 28 de noviembre y 2 de diciembre.

