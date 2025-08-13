Nueva especie de ancestro humano revelada en Etiopía

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

Paleoantropólogos han descubierto en Etiopía una nueva especie de Australopithecus que nunca se había encontrado en ningún otro lugar, según la investigación publicada en Nature. El Proyecto de Investigación Ledi-Geraru, dirigido por científicos de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), ha revelado el miembro más antiguo del género Homo y las herramientas de piedra olduvayenses más antiguas del planeta. El equipo de investigación concluyó que los dientes de Australopithecus del yacimiento Ledi-Geraru pertenecen a una nueva especie, en lugar de pertenecer a Australopithecus afarensis (el famoso "Lucy"), lo que confirma que aún no hay evidencia de la especie de Lucy con una antigüedad inferior a 2,95 millones de años.

"Esta nueva investigación demuestra que la imagen que muchos tenemos de un simio, un neandertal y un humano moderno es errónea: la evolución no funciona así", afirmó Kaye Reed, paleoecóloga de la ASU. "Aquí tenemos dos especies de homínidos que coexisten. Y la evolución humana no es lineal, es como un árbol frondoso; hay formas de vida que se extinguen".

Este nuevo artículo detalla trece nuevos dientes encontrados en el yacimiento, que pertenecen tanto al género Homo como a una nueva especie del género Australopithecus.

"Los nuevos hallazgos de dientes de Homo en sedimentos de entre 2,6 y 2,8 millones de años, reportados en este artículo, confirman la antigüedad de nuestro linaje", afirmó Brian Villmoare, autor principal y exalumno de la ASU. "Sabemos cómo eran los dientes y la mandíbula del Homo más antiguo, pero eso es todo. Esto enfatiza la importancia crucial de encontrar fósiles adicionales para comprender las diferencias entre Australopithecus y Homo, y posiblemente cómo pudieron superponerse en el registro fósil en el mismo lugar".

El equipo aún no puede identificar la especie basándose únicamente en los dientes; se necesitan más fósiles antes de que eso suceda.