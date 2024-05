Nueva especie de dinosaurio siberiano con patas de avestruz

28/05/2024 Reconstrucción de la especie Kiyacursor longipes con fragmentos esqueléticos encontrados en la localidad de Shestakovo. Paleontólogos rusos han descrito una nueva especie y género de ceratosaurio, o lagarto cornudo, un grupo de dinosaurios depredadores que se separaron temprano del tronco evolutivo común. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B

PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY - PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY