Nueva especie de pez descubierto a más de 3200 metros de profundidad

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

Cámaras robóticas submarinas han hecho posible el descubrimiento de tres nuevas especies de pez caracol a más de 3200 metros de profundidad, incluido el pez caracol rugoso, mostrado en la imagen. En 2019, investigadores del MBARI (Monterrey Bay Aquarium Research Institute) encontraron un pez caracol rosado poco común nadando justo por encima del fondo marino. Una nueva investigación ha confirmado que este ejemplar representa una criatura previamente desconocida. El hallazgo, que incluye otras dos nuevas especies de pez caracol, se ha publicado en la revista Ichthyology and Herpetology.

Los peces caracol pertenecen a la familia Liparidae. Suelen tener una cabeza grande, un cuerpo gelatinoso cubierto de piel suelta y una cola estrecha. Muchas especies de peces caracol tienen un disco en el vientre que les permite agarrarse al fondo marino o engancharse a animales más grandes, como los cangrejos de aguas profundas. Los peces caracol de aguas poco profundas suelen aferrarse a rocas y algas, enroscándose como un caracol.

El pez que habita a mayor profundidad

Los científicos han descrito más de 400 especies diferentes de peces caracol en todo el mundo. Estos peces habitan en diversos hábitats oceánicos, desde pozas de marea poco profundas hasta fosas profundas. De hecho, el pez caracol ostenta el récord de ser el pez que habita a mayor profundidad (más de 8300 metros). El Equipo de Biodiversidad y Bioóptica del MBARI observó el recién descrito pez caracol abultado durante una expedición a bordo del buque de investigación insignia del instituto, el Western Flyer, retirado. Exploraba las afueras del Cañón de Monterey, aproximadamente a 100 kilómetros de la costa de California Central, con el vehículo de control remoto Doc Ricketts del MBARI, a una profundidad de 3268 metros, cuando observaron a este pequeño pez caracol nadando sobre el fondo marino abisal, informa este organismo en un comunicado.

Los investigadores del MBARI capturaron el ejemplar de la imagen -una hembra adulta de 9,2 centímetros de largo- para su posterior estudio en el laboratorio. El equipo combinó enfoques de imagen, morfológicos y genéticos para comparar estos peces caracol con otros peces conocidos. Mediante microscopía, tomografía computarizada (micro-CT) y mediciones minuciosas, el equipo recopiló información detallada sobre el tamaño, la forma y las características físicas de los tres peces, distinguiéndolos de todas las especies conocidas. También secuenciaron el ADN de los especímenes para compararlos con otros peces caracol y determinar su posición evolutiva en la familia Liparidae. Su análisis confirmó que los tres peces caracol eran nuevos para la ciencia.

Además del pez caracol rugoso, el equipo describió el pez caracol oscuro (Careproctus yanceyi) y el pez caracol liso (Paraliparis em).

El pez caracol rugoso tiene un distintivo color rosa, cabeza redonda con ojos grandes, aletas pectorales anchas con radios superiores largos y textura rugosa.

El pez caracol oscuro tiene un cuerpo completamente negro con cabeza redondeada y boca horizontal.

El pez caracol liso se distingue de otros peces caracol por su cuerpo largo, negro y comprimido lateralmente, la ausencia de disco de succión y una mandíbula prominentemente angulosa.