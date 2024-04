Nueva especie fósil de delfín con un sistema de alimentación único

Investigadores de la Universidad de Otago identificaron y nombraron formalmente un delfín fósil que descubrieron que tiene un método de alimentación único.

Un artículo publicado en el Journal of the Royal Society of New Zealand nombra al fósil Aureia rerehua.

El investigador principal Shane Meekin, quien completó una Maestría en Ciencias en el Departamento de Geología, dice que el fósil fue encontrado hace muchos años, pero recientemente fue identificado y nombrado después de que fue estudiado por investigadores.

Aureia fue encontrado en una cantera en el valle de Hakataramea y se encuentra en el Museo de Geología de Otago, junto con otros tesoros prehistóricos, gracias al trabajo del fallecido profesor emérito R. Ewan Fordyce, sus colegas y ex alumnos.

Tenía dientes muy extendidos que se cree que se sujetaban alrededor de los peces, como una canasta ancha, lo cual es inusual porque otros delfines antiguos en el área generalmente usaban sus dientes para golpear a sus presas, dice Meekin.

"Al observar los dientes de los delfines, es natural pensar que los dientes grandes en la frente y el centro de la boca serían las principales herramientas para capturar presas, apuñalar o cortar peces. Así es como los delfines emparentados parecían cazar, pero Aureia parece haber adoptado un enfoque totalmente diferente, utilizando estos dientes de una manera más delicada", señala en un comunicado.

Aureia era de tamaño pequeño con un cráneo débil y un cuello flexible, lo que la hacía capaz de cazar en aguas poco profundas.

Su nombre proviene de la palabra maorí aurei, que significa alfileres de capa que se asemejan a sus dientes; y rerehua, que significa hermoso, "ya que es un ejemplar exquisitamente conservado".

Meekin dice que el descubrimiento muestra que había muchos delfines fósiles en un área pequeña, que variaban mucho en formas.

"Esto demuestra que animales aparentemente similares pueden coexistir si exploran diferentes nichos ecológicos", afirma. "También indica además que los primeros delfines prehistóricos utilizaron muchas estrategias de alimentación diferentes para explorar diferentes nichos, razón por la cual se han recuperado tantos tipos diferentes de delfines extintos de localidades fósiles como el valle de Hakataramea".

Hakataramea es parte del geoparque Waitaki Whitestone, el primer geoparque de la UNESCO en Nueva Zelanda que se creó debido a la abundancia de fósiles en la zona.