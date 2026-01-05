Nueva estrategia cambiaria y próximos pagos de deuda marcan ritmo del mercado argentino

BUENOS AIRES, 5 ene (Reuters) - Los mercados de Argentina se mantenían expectantes el lunes a la trayectoria que tomará el mercado tras la nueva fase del programa monetario del banco central (BCRA), que empezó a regir con la primera sesión del 2026, y que apunta a acumular reservas internacionales.

El pago de deuda por unos US$ 4.300 millones que deberá afrontar el viernes el Gobierno crea especulaciones sobre un potencial 'repo' con bancos internacionales por unos US$ 1.500 millones para afrontar el vencimiento.

"La mayor flexibilidad en el esquema de esta etapa apuntaría no sólo a evitar acumular en el tiempo atraso frente a la inflación, sino también a que el BCRA y el Tesoro puedan ir ganando mayor espacio para avanzar en el objetivo de acumulación de reservas", dijo el economista Gustavo Ber.

El peso mayorista se depreciaba un leve 0,2% a 1.478 unidades por US$, manteniendo valores mínimos de dos meses ante dolarizaciones de carteras en una plaza que cuenta con menores liquidaciones de divisas por cuestiones estacionales.

Desde el viernes, la banda de flotación del peso acompaña el ritmo de la inflación mensual, con dos meses de atraso, que comenzó con un 2,5% mensual desde el 1% previo.

"De existir sobresaltos en el tipo de cambio que presionen al alza el techo de la banda, la tasa volvería a jugar un rol clave con el fin de contener la dolarización (contracara de una baja en la demanda de pesos) y hacer nuevamente atractivas las posiciones en pesos", dijo IOL (Invertir Online).

En la plaza bursátil, el índice líder S&P Merval de Buenos Aires caía un 0,85% a las 1340 GMT liderado por la tendencia de acciones energéticas, donde los títulos de la petrolera YPF perdían un 2%.

A nivel global, los precios del petróleo caían debido a que los amplios suministros mundiales contrarrestaban las preocupaciones sobre el impacto en los flujos petroleros de la captura por parte de Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Por su parte, el riesgo país argentino caía a niveles de 560 puntos básicos y los bonos soberanos en la plaza extrabursátil se mantenían equilibrados en la preapertura del mercado.

"Tras dos semanas de poca actividad, el mercado tendrá esta semana algo más de volumen, donde la atención estará puesta en el pago (de deuda) del viernes, mientras que en el universo pesos la atención se la lleva la tasa de caución, la cual estuvo más alta y volátil por motivos estacionales", pronosticó Roberto Geretto, economista de Adcap.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)