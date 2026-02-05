Nueva flotilla civil integrada por más de 100 embarcaciones partirá rumbo a Gaza en marzo

JOHANNESBURGO (AP) — Una flotilla internacional integrada por más de 100 embarcaciones partirá en marzo para llevar ayuda humanitaria a Gaza, informaron el jueves los organizadores de la misión

Los activistas, que organizaron una flotilla similar de ayuda el año pasado, describieron la próxima misión como la mayor movilización civil contra las acciones de Israel en Gaza. Hicieron un llamado a la comunidad internacional para que impida que las fuerzas israelíes intercepten la operación

El anuncio se llevó a cabo en la Fundación Nelson Mandela en Sudáfrica y entre los oradores estuvo Mandla Mandela, nieto del fallecido expresidente sudafricano

Naciones Unidas dio a conocer que seiscientos miles de palés con suministros humanitarios han sido descargados y recolectados en varios cruces fronterizos hacia Gaza desde que se anunció un alto el fuego en octubre pasado

Pero Israel ha prohibido la operación de más de una veintena de organizaciones humanitarias en la Franja de Gaza por incumplimientos de las nuevas reglas de registro, por lo que los más de dos millones de palestinos que viven en el territorio aún enfrentan una crisis humanitaria

Mandela formó parte de la flotilla que partió rumbo a Gaza el año pasado y fue detenido junto con otros activistas cuando su embarcación fue interceptada por fuerzas israelíes antes de que pudieran llegar a las costas del territorio

Según los organizadores, más de 1.000 activistas —incluidos médicos, investigadores de crímenes de guerra e ingenieros— formarán parte de la nueva flotilla. La misión será respaldada por una caravana en tierra que se tiene previsto que atraiga a miles de activistas adicionales en países como Túnez y Egipto

Se tiene previsto que los barcos zarpen rumbo a Gaza desde España, Túnez e Italia

“Esta vez esperamos que cientos y miles se inscriban y movilicen el ingreso a través de Egipto, a través de Líbano, a través de Jordania y cualquier otra frontera que sea factible para que podamos ingresar a la Palestina ocupada y Gaza", declaró Mandela. “Queremos movilizar a toda la comunidad global para que una fuerzas con nosotros"

Los activistas señalaron que están conscientes de que podrían encontrarse con fuerzas israelíes, pero que cuentan con las protecciones del derecho internacional

“En su fallo provisional en el caso que presentó Sudáfrica contra el Estado genocida de Israel, la Corte Internacional de Justicia establece muy claramente que Israel o cualquier otra nación tiene prohibido obstaculizar cualquier tipo de misión humanitaria que se dirija a Gaza", señaló Thiago Avila, un activista brasileño que forma parte del comité directivo

Mandela destacó que decidieron realizar la conferencia en la Fundación Nelson Mandela para resaltar el apoyo de Nelson Mandela a la causa palestina. También aplaudieron a la decisión de la nación africana de expulsar al viceembajador de Israel en Sudáfrica

La misión del año pasado estuvo conformada por alrededor de 50 embarcaciones y 500 activistas. Según los organizadores, los buques israelíes se acercaron a las embarcaciones mientras navegaban en aguas internacionales, rociando a algunas de ellas con cañones de agua

Alrededor de 443 participantes fueron detenidos, incluidos Mandela, la activista Greta Thunberg y Rima Hassan, integrante del Parlamento Europeo

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa