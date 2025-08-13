Nueva fundición india solicita cotización de su cobre en la Bolsa de Metales de Londres

LONDRES, 13 ago (Reuters) - Una nueva e importante fundición de la India, propiedad de Adani Enterprises Ltd , solicitó la admisión a cotización de su cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), informó este miércoles la LME en un comunicado.

La fundición de cobre, con una capacidad de producción anual de 500.000 toneladas métricas, entra en funcionamiento en un escenario de bajos márgenes debido a la nueva infraestructura en China y a un crecimiento más lento de lo previsto de la oferta de concentrado del mineral.

Según Adani, la planta de Kutch Copper, en el estado occidental de Gujarat y valorada en US$1200 millones, es la mayor del mundo en una solo lugar.

Se espera que empiece a fundir en mayo, dijo en abril Felipe Williams, responsable de metales de Adani. El gigante chileno del cobre Codelco también había comentado en abril que empezaría a suministrar concentrados de cobre a la fundición este año.

En cuanto a India, se espera que la fundición reduzca su dependencia del cobre importado. Según Trade Data Monitor, India importó cobre refinado por valor de US$2800 millones el año pasado, principalmente de Japón, Tanzania y Mozambique.

Para los agentes del mercado, el cobre que cotiza en la LME es más fácil de financiar que el de marcas no registradas. (Reporte de Polina Devitt Edición en español de Javier López de Lérida)