Nueva Hampshire: Comienza juicio a empleado acusado de sujetar a niño mientras era violado

MEREDITH, Nueva Hampshire, EE.UU. (AP) — El juicio de un hombre acusado de sujetar a un adolescente para que sus colegas pudieran violarlo y abusar de él en un centro juvenil de Nueva Hampshire en la década de 1990 está programado para comenzar el martes.

Es el segundo juicio penal que se deriva de una amplia investigación de 2019 sobre abusos en el Centro de Servicios Juveniles Sununu en Manchester. Bradley Asbury, ahora de 70 años, está entre los nueve hombres que trabajaron en el centro de Manchester o en una instalación asociada en Concord que enfrentan cargos criminales.

Se acusa a Asbury y a un colega de restringir al niño en el dormitorio donde Asbury se desempeñaba como líder de la casa en 1997 mientras un tercer empleado lo violaba y un cuarto lo obligaba a realizar un acto sexual. El niño tenía alrededor de 13 años en ese momento.

Tres años antes, Asbury había sido despedido de la instalación de Concord por acusaciones de abuso físico y psicológico. Sin embargo, fue recontratado y trasladado a Manchester, donde trabajó hasta 2001.

Asbury está acusado de dos cargos de ser cómplice de asalto sexual agravado. Si es declarado culpable, enfrenta un máximo de 20 años de prisión por cada cargo. Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y los fiscales dijeron que no comentan sobre casos activos.

Un caso anterior contra Victor Malavet terminó en un juicio nulo en septiembre después de que el jurado no llegara a un acuerdo sobre si había violado a una niña en la instalación de Concord. Un nuevo juicio en ese caso aún no ha sido programado.

La investigación también ha llevado a una extensa litigación civil. Más de 1.100 exresidentes han presentado demandas alegando abuso físico, sexual o emocional durante seis décadas. En el único caso civil que ha llegado a juicio hasta ahora, un jurado otorgó a David Meehan 38 millones de dólares en mayo por abusos que dice haber sufrido en la década de 1990, aunque ese veredicto sigue en disputa mientras el estado busca reducirlo a 475.000 dólares.

El juicio civil de Meehan proporcionó una vista previa para el caso actual. Entre los que testificaron estaba el acusador de Asbury, Michael Gilpatrick, quien testificó que Asbury y otros tres empleados eran conocidos por los adolescentes en el dormitorio como “el escuadrón negro”.

“Los cuatro solían andar juntos, e iban a diferentes cabañas y golpeaban a los niños”, dijo. “Literalmente venían y simplemente iban de puerta en puerta y nos golpeaban a todos, uno tras otro”.

The Associated Press generalmente no identifica a quienes dicen haber sido víctimas de asalto sexual a menos que lo hayan declarado públicamente, como lo han hecho Meehan y Gilpatrick.

Gilpatrick, quien pasó tres años en el centro de Manchester en la década de 1990, testificó que terminó allí después de huir de varios hogares grupales, cometer un robo y robar comida para sobrevivir en las calles.

Dijo que el asalto sexual con Asbury ocurrió después de que huyó mientras estaba de permiso. Ya había pasado varios días encerrado en su habitación vacía usando solo su ropa interior cuando los trabajadores lo llevaron a la oficina del líder de la casa y luego a una escalera, testificó.

Dijo que el asalto le provocó una experiencia fuera del cuerpo.

“Sentí como si flotara y lo observara”, dijo Gilpatrick. “Mi cuerpo simplemente se paralizó".

Gilpatrick dijo que Asbury era un hombre malo.

“No solo tenía poder sobre todos los niños, también tenía poder sobre el personal”.

En 2000, durante una investigación estatal sobre abuso físico y negligencia en el centro juvenil, Asbury negó que hubiera un problema.

“Eso no ocurre. No se tolera”, dijo Asbury al Union Leader. “No tenemos tiempo para abusar de ellos”.

El juicio destaca la extraña dinámica del estado defendiéndose simultáneamente contra demandas civiles relacionadas con el centro juvenil mientras también procesa casos criminales.

Durante el primer caso civil que llegó a juicio, el estado presentó a Asbury como un trabajador dedicado que recibió elogios por organizar trabajos voluntarios para los adolescentes. En el caso actual, el estado tiene la intención de presentar a Asbury en una luz mucho más oscura.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

