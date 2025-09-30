Nueva herramienta de IA ayuda a localizar lesiones en niños epilépticos

Una herramienta de inteligencia artificial capaz de detectar pequeñas malformaciones cerebrales difíciles de identificar en niños con epilepsia podría ayudar a que los pacientes accedan más rápidamente a una cirugía que puede cambiar sus vidas, anunciaron el miércoles investigadores australianos.

La epilepsia tiene múltiples causas y aproximadamente tres de cada diez casos se deben a anomalías estructurales del cerebro, según los expertos.

Pero estas anomalías a menudo no se detectan en las resonancias magnéticas (IRM), especialmente las lesiones más pequeñas, a veces ocultas en lo profundo de un pliegue cerebral.

Un equipo liderado por Emma Macdonald Laurs, neuróloga pediátrica en el Hospital Real de Niños de Melbourne, entrenó una herramienta de IA con imágenes cerebrales de niños para detectar lesiones del tamaño de un arándano, e incluso más pequeñas.

"Frecuentemente pasan desapercibidas y muchos niños no son considerados candidatos para cirugía", declaró Macdonald Laurs durante una conferencia previa a la publicación del estudio en la revista Epilepsia.

"Esta herramienta no reemplaza a los radiólogos ni a los médicos especializados en epilepsia, pero es como un detective que nos ayuda a juntar las piezas del rompecabezas más rápido para poder proponer una cirugía que puede cambiar la vida", explicó.

Entre los pacientes que participaron en el estudio, afectados por displasia cortical y epilepsia focal, 80% había pasado previamente una IRM cuyos resultados eran normales.

Cuando los investigadores utilizaron la herramienta de IA para analizar tanto las IRM como otro tipo de exploración médica llamada PET scan, su tasa de éxito fue del 94% en un grupo de prueba y del 91% en otro.

De los 17 niños del primer grupo, 12 se sometieron a cirugía para extirpar su lesión cerebral, y 11 están ahora libres de crisis, según el equipo de Macdonald Laurs en el Instituto de Investigación para Niños Murdoch.

"El siguiente paso es probar este detector en un entorno hospitalario más realista con nuevos pacientes aún no diagnosticados", añadió.

La epilepsia, que provoca crisis recurrentes, afecta aproximadamente a un niño de cada 200, y los medicamentos no funcionan en cerca de un tercio de los pacientes.

Investigaciones similares publicadas en febrero por un equipo del KCL usando IA sobre datos de IRM detectaron 64% de las lesiones cerebrales relacionadas con la epilepsia que no habían sido vistas por los radiólogos.

kaf/alv/cn/mab/mb