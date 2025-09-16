Nueva liga europea de baloncesto podría lanzarse en 2027 o 2028, asegura Silver

NUEVA YORK (AP) — La NBA y la FIBA están trabajando juntas para lanzar una nueva liga de baloncesto con sede en Europa que podría comenzar a jugar en 2027 o 2028, aunque no se ha finalizado un cronograma, dijo el martes el Comisionado de la NBA, Adam Silver.

Hablando en una conferencia organizada por Front Office Sports, Silver calificó que comenzar en 2027 sería "ambicioso, sin duda alguna" dado los problemas que aún deben abordarse, pero no descartó esa posibilidad. Reiteró comentarios anteriores de que el cronograma podría ser de dos a tres años, señalando que las arenas existentes en toda Europa podrían usarse al principio hasta que se construya una infraestructura más moderna.

"No creo que quisiera esperar mucho más allá de 2028", dijo Silver. "La oportunidad es ahora para hacer algo como esto".

A principios del año, Silver dijo que poner en marcha la liga en una fecha más cercana a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 podría tener más sentido.

La NBA y la FIBA, el organismo rector global del baloncesto, anunciaron en marzo sus planes para lanzar una liga europea, poniendo fin a años de especulación sobre cuándo o si tal movimiento ocurriría. El proceso ha avanzado rápidamente y se dio un paso importante el mes pasado cuando la NBA incorporó a JPMorgan Chase y Raine Group para asesorarse sobre finanzas y estrategia a futuro.

Silver dijo que él y el subcomisionado Mark Tatum sostuvieron reuniones positivas con líderes políticos, equipos, empresas de medios, posibles inversores y otras partes interesadas en toda Europa, mientras continúa el trabajo en la oficina de la liga para hacer realidad el proyecto.

"Diría que estoy entusiasmado con esto", expresó Silver.

Los planes iniciales contemplan que la nueva liga tenga 16 equipos, aunque ese número podría cambiar. Clubes europeos existentes como el Real Madrid, Fenerbahce Estambul y Barcelona probablemente figuren en los planes de la NBA para la nueva liga, junto con otras marcas de fútbol de primer nivel como el Manchester City y el Paris Saint-Germain.

Aproximadamente uno de cada seis jugadores actuales de la NBA es de Europa, incluyendo al serbio Nikola Jokic de Denver y el griego Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, quienes han ganado cinco de los últimos siete premios MVP, junto con el esloveno Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles, y el francés Victor Wembanyama de San Antonio.

"El baloncesto probablemente sea el deporte de más rápido crecimiento en el mundo en este momento, y es un gran deporte número dos en Europa detrás del fútbol, así que creo que hay una verdadera oportunidad", manifestó Silver.

Reynolds informó desde Miami.

