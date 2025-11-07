Nueva liga europea de la NBA podría lanzarse en octubre de 2027

MILÁN (AP) — La NBA está apuntando a octubre de 2027 como una posible fecha de lanzamiento para la nueva liga con sede en Europa que está trabajando para hacer realidad junto con FIBA, dijo el viernes un funcionario de la liga.

George Aivazoglou, director general de NBA Europa, hablando en una conferencia en Milán, dijo que la primera temporada de la nueva liga podría describirse como "una semi-apertura", indicando que no todas las plazas en la liga planificada de 16 equipos podrían asignarse en ese momento. Los funcionarios de la NBA, incluido el comisionado Adam Silver, han estado diciendo que 2027 o 2028 son los objetivos de trabajo para un lanzamiento.

El modelo de 16 equipos contempla 12 franquicias permanentes, dijo Aivazoglou. Enumeró los países objetivo actuales como Gran Bretaña (con las potenciales ciudades anfitrionas siendo Londres y Manchester), Francia (París y Lyon), España (Madrid y Barcelona), Italia (Roma y Milán), Alemania (Múnich y Berlín), Grecia (Atenas) y Turquía (Estambul). No se han anunciado formalmente acuerdos con ninguna ciudad o club por parte de la NBA en este momento.

Los otros cuatro equipos en la liga podrían calificar ganando ya sea la Liga de Campeones de Baloncesto de FIBA o a través de su desempeño en las ligas nacionales en Europa, dijo Aivazoglou.

Ese posible elemento —tener equipos que califiquen a través de sus posiciones en la liga nacional— "probablemente sea la parte más emocionante del plan, porque todos sabemos que las ligas nacionales hoy en día no son necesariamente lo que eran hace 20 o 30 años", expresó Aivazoglou.

No está claro cuándo la NBA podría anunciar formalmente algo sobre la fecha de lanzamiento o la lista inicial de franquicias. La NBA enviará al Magic de Orlando y a los Grizzlies de Memphis a jugar en Berlín y Londres a mediados de enero, y parece posible que se anuncie alguna noticia sobre la nueva liga en ese viaje a Europa.

Los comentarios de Aivazoglou el viernes fueron de los más concretos hasta ahora respecto a los planes y el calendario de la NBA para la nueva liga, aunque cabe señalar que las conversaciones continúan con equipos, inversores y otras partes interesadas.

"Estamos bien encaminados en nuestro enfoque y compromiso con el mercado", manifestó Aivazoglou. "Estamos teniendo discusiones serias con respecto a los inversores".

También se está discutiendo, dijo Aivazoglou, que equipos de la NBA y Europa se enfrenten en algún tipo de competencia, posiblemente similar a lo que el organismo rector del fútbol, la FIFA, ha hecho con su Copa Mundial de Clubes.

"Una de las cosas que haremos muy pronto después de lanzar esta liga es probablemente crear un nuevo torneo", comentó Aivazoglou.

La NBA y FIBA, el organismo rector mundial del baloncesto, anunciaron planes en marzo para buscar una nueva liga europea, poniendo fin a años de especulación sobre cuándo o si tal movimiento ocurriría. El proceso ha avanzado rápidamente y un movimiento sustancial a principios de este año se produjo cuando la NBA incorporó a JPMorgan Chase y Raine Group para asesorar sobre finanzas y estrategia.

Clubes europeos existentes como el Real Madrid, Fenerbahce y Barcelona han sido conocidos desde hace tiempo por formar parte de los planes de la NBA para la nueva liga, junto con otras marcas de fútbol de primer nivel como el Manchester City y el Paris Saint-Germain.

Aproximadamente uno de cada seis jugadores actuales de la NBA proviene de Europa, incluyendo a Nikola Jokic de Denver, de Serbia, y Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, de Grecia, un dúo que ha combinado cinco de los últimos siete premios MVP de la liga. Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles es de Eslovenia, y la superestrella de San Antonio, Victor Wembanyama, es de Francia.

"Creo que nuestra gente de baloncesto ahora está muy comprometida en cómo funcionará la competencia", dijo Silver en septiembre, cuando se le preguntó sobre cómo progresan los planes para una liga europea. "Nuestros abogados están pensando mucho en cómo podemos tomar un sistema que ahora es conocido en los deportes de Estados Unidos como una especie de sistema basado en un tope y un sistema de reparto de ingresos con los jugadores y cómo podemos aplicarlo en un marco europeo. Nada es fácil aquí. Hay razones por las que esto no se ha hecho antes. Pero creo que estamos a la altura, y nuevamente, la respuesta ha sido tremenda."

