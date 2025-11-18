Nueva moneda rinde homenaje a Freddie Mercury y su rango de cuatro octavas

LONDRES (AP) — La Casa de la Moneda Real de Gran Bretaña celebrará a Freddie Mercury con un nuevo diseño de moneda que conmemora los 40 años desde su icónica actuación en el concierto Live Aid.

La moneda presenta una imagen del líder de Queen, con la cabeza echada hacia atrás y sosteniendo el soporte del micrófono en plena actuación. Un pentagrama musical que recorre el borde de la moneda representa su rango vocal de cuatro octavas.

La primera moneda fue acuñada por la hermana de Mercury, Kashmira Bulsara, en la Casa de la Moneda Real en Gales la semana pasada.

Ella expresó: "Como Freddie murió joven, no tuvo la oportunidad de recibir una medalla real por sus talentos en el mundo de la música. Así que tener una moneda real de esta manera es maravilloso y muy apropiado".

Agregó: "La moneda captura perfectamente su pasión y la alegría que trajo a millones a través de su música. Creo que el diseño es muy impresionante y lograron captar la pose más icónica de Freddie, que es tan reconocible en todo el mundo".

Rebecca Morgan, directora de monedas conmemorativas de la Casa de la Moneda Real, comentó que el momento era perfecto para que Mercury fuera celebrado con su propia moneda. Dijo que los fanáticos habían estado "pidiendo" esto y "este año parecía el adecuado para hacerlo", porque se cumplen 40 años desde que cautivó al público en el concierto Live Aid de 1985, considerado por muchos como el mejor concierto en vivo de todos los tiempos.

Este año también marca el 40 aniversario del álbum de estudio en solitario de Mercury, "Mr Bad Guy".

Mercury murió a los 45 años en 1991, solo un día después de anunciar públicamente que era VIH positivo.

La Casa de la Moneda Real ha emitido monedas especiales para celebrar a otras leyendas de la música, incluyendo a David Bowie, George Michael, Shirley Bassey y Paul McCartney.

Las monedas estarán a la venta en el sitio web de la Casa de la Moneda Real el martes. Los precios comienzan en £18,50 (US$24,40) para una versión no circulada de denominación de cinco libras. Una moneda de prueba de oro de dos onzas cuesta £9.350 (US$12.315).

La Casa de la Moneda Real dijo que donará una edición especial de oro de la moneda al Mercury Phoenix Trust, una organización benéfica que se inició en memoria del cantante y dona fondos a quienes viven con SIDA y VIH.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.