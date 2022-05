Nueva muestra del Met examina la moda, cuadro por cuadro

NUEVA YORK (AP) ‚ÄĒ Incluso para un director de cine legendario como Martin Scorsese, la tarea era intimidante.

Tomar una de las famosas salas de época estadounidense del Museo Metropolitano de Arte y hacer esencialmente una película de un fotograma, sin cámara: un fotograma, no una película, pero usando su sensibilidad cinematográfica. Los actores son maniquíes; el vestuario debe elegirlo el realizador.

‚Äú¬ŅCrear una pel√≠cula de un fotograma en una sala de √©poca? Una gran oportunidad y un desaf√≠o intrigante‚ÄĚ, escribe el director en un comunicado junto a su creaci√≥n, una misteriosa mezcla de personajes, emociones y moda en la impactante sala Frank Lloyd Wright del museo.

Otros ocho directores tambi√©n ponen su sello en las salas de √©poca para ‚ÄúIn America: An Anthology of Fashion‚ÄĚ (En Estados Unidos: Una antolog√≠a de moda"), la exposici√≥n de primavera del Instituto del Vestuario del Met que se inaugura el lunes con la Gala del Met antes de abrir al p√ļblico el 7 de mayo. Los asistentes a la gala, que recauda millones para el instituto autofinanciado y que se ha vuelto un gran espect√°culo de moda y cultura pop, estar√°n entre las primeras personas que vean la muestra.

Se trata de la segunda parte de una exposici√≥n m√°s amplia sobre moda estadounidense para conmemorar el 75to aniversario del Instituto del Vestuario. Ideada como de costumbre por el curador estrella Andrew Bolton, la nueva entrega es tanto una secuela como una precursora de ‚ÄúIn America: A Lexicon of Fashion‚ÄĚ (En Estados Unidos: Un l√©xico de la moda), que se inaugur√≥ en septiembre pasado y se enfoca m√°s en dise√Īadores contempor√°neos y establece lo que Bolton llama un vocabulario para la moda.

Si bien la nueva ‚ÄúAntolog√≠a‚ÄĚ est√° destinada a proporcionar un contexto hist√≥rico crucial, tambi√©n busca encontrar historias no contadas y h√©roes an√≥nimos en la moda estadounidense temprana, especialmente dise√Īadoras de color. Muchas de sus historias, dijo Bolton al anunciar la muestra, ‚Äúhan sido olvidadas, pasadas por alto o relegadas a una nota al pie de p√°gina en los anales de la historia de la moda‚ÄĚ.

Los nueve directores fueron elegidos para animar la narraci√≥n con su propia est√©tica variable. Adem√°s de Scorsese, incluyen a dos de los anfitriones de la Gala del Met del lunes por la noche: la actriz y directora Regina King y el dise√Īador y director Tom Ford. Tambi√©n contribuyen la ganadora del Oscar del a√Īo pasado, Chlo√© Zhao, as√≠ como Radha Blank, Janicza Bravo, Sofia Coppola, Julie Dash y Autumn de Wilde.

Para King, la sala Richmond, que representa la vida dom√©stica de principios del siglo XIX para los virginianos adinerados, brind√≥ la oportunidad de destacar a la dise√Īadora negra Fannie Criss Payne, quien naci√≥ a fines de la d√©cada de 1860 de padres anteriormente esclavizados y lleg√≥ a ser una de las mejores modistas locales. Era conocida por coser una cinta con su nombre en sus prendas para ‚Äúfirmar‚ÄĚ su trabajo, parte de un sentido emergente de la confecci√≥n de ropa como un esfuerzo creativo.

King dice que buscaba ‚Äúretratar el poder y la fuerza que Fannie Criss Payne emana a trav√©s de su impresionante historia y su ropa exquisita‚ÄĚ, coloc√°ndola en una situaci√≥n laboral pr√≥spera y luciendo con orgullo su propio dise√Īo, calz√°ndose con un cliente y empleando a otra mujer negra como costurera.

La cineasta Radha Blank mira a Maria Hollander, fundadora de un negocio de ropa a mediados del siglo XIX en Massachusetts, quien us√≥ su √©xito comercial para abogar por la abolici√≥n y los derechos de las mujeres. En la sala del museo Shaker Retiring, la directora Zhao conecta con la est√©tica minimalista de la dise√Īadora de ropa deportiva de la d√©cada de 1930 Claire McCardell.

De Wilde usa su set en la sala Baltimore Dining para examinar la influencia de la moda europea en las mujeres estadounidenses, incluidas algunas actitudes estadounidenses de desaprobaci√≥n sobre esos vestidos escotados de Par√≠s. Dash se enfoca en la modista negra Ann Lowe, quien dise√Ī√≥ el vestido de novia de la futura primera dama Jackie Kennedy, pero apenas fue reconocida por ello. ‚ÄúLa dise√Īadora estaba envuelta en secretismo‚ÄĚ, escribe Dash. ‚ÄúLa invisibilidad era la capa que vest√≠a y, sin embargo, persisti√≥‚ÄĚ.

En la Biblioteca de Renacimiento G√≥tico del ala, Bravo observa las obras de Elizabeth Hawes, una dise√Īadora y escritora de moda de mediados del siglo XX. Y Coppola, en el McKim, Mead & White Stair Hall y otra sala, escribe que al principio no estaba segura de qu√© hacer: "¬ŅC√≥mo se monta una escena sin actores ni historia?‚ÄĚ Finalmente, se asoci√≥ con la escultora Rachel Feinstein para crear caras distintivas para sus ‚Äúpersonajes‚ÄĚ.

Cada cineasta meti√≥ la mano en su propia bolsa de trucos. Para Scorsese, la moda que le dieron fue dise√Īada por el brillante modisto Charles James, el tema de su propia exposici√≥n de vestuario (y Gala del Met) en 2014. Scorsese sab√≠a que necesitaba crear una historia ‚Äúque pudiera sentirse a lo largo de esa sala‚ÄĚ. Recurri√≥ a las pel√≠culas en Technicolor de la d√©cada de 1940 y us√≥ ‚ÄúLeave Her to Heaven‚ÄĚ ("Que el cielo la juzgue") de John Stah, lo que √©l llama ‚Äúun verdadero Technicolor noir‚ÄĚ. En cuanto a lo que sucede antes y despu√©s de la escena que vemos, que incluye a una mujer llorando cerca de un retrato de un hombre y una copa de Martini cerca, ‚Äúespero que las personas salgan con m√ļltiples posibilidades despleg√°ndose en su mente‚ÄĚ, dice el director.

Una exhibición que seguro dará de qué hablar es la de la sala de Versalles del museo, conocida por su panorámica circular de Versalles pintada por John Vanderlyn entre 1818 y 1819.

Ford transforma la sala en una representaci√≥n de la ‚ÄúBatalla de Versalles‚ÄĚ, no un conflicto militar, sino el nombre que se le dio a una noche importante para la moda estadounidense en 1973, cuando cinco dise√Īadores de ropa deportiva (incluidos Oscar de la Renta y Anne Klein) ‚Äúse enfrentaron‚ÄĚ con cinco dise√Īadores de alta costura franceses en un desfile en Versalles y mostraron al mundo de qu√© est√° hecha la moda estadounidense.

Ford decidi√≥ convertir su fotograma en una verdadera batalla con maniqu√≠es en guerra, muchos de ellos vestidos con conjuntos de ese desfile memorable. ‚ÄúLas armas han cambiado‚ÄĚ, escribe Ford. ‚ÄúEn lugar de abanicos y boas de plumas, hay floretes de esgrima y patadas frontales‚ÄĚ.

‚ÄúIn America: An Anthology of Fashion‚ÄĚ abre al p√ļblico el 7 de mayo. La primera parte, ‚ÄúIn America: A Lexicon of Fashion‚ÄĚ, permanece abierta en el Anna Wintour Costume Center. Ambas cierran en septiembre.