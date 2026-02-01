Nueva ola de clima invernal provoca fuertes nevadas y cancelaciones de vuelos en EE. UU.

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Una extensa franja de Estados Unidos que va desde las costas del Golfo de México hasta Nueva Inglaterra se vio envuelta el domingo por temperaturas extremadamente bajas luego de que un ciclón extratropical provocara fuertes nevadas y la cancelación de cientos de vuelos en Carolina del Norte, ráfagas de nieve e iguanas cayendo en Florida, y nuevas penurias para miles de residentes en el sur del país que siguen sin luz desde la tormenta de hielo del fin de semana anterior.

Aproximadamente 150 millones de personas se encontraban el domingo bajo avisos de clima frío y alertas de frío extremo en la parte oriental de Estados Unidos, con sensaciones térmicas muy por debajo del punto de congelación en el sur del país y la masa de aire más fría que se haya registrado en el sur de Florida desde diciembre de 1989, destacó Peter Mullinax, meteorólogo del centro de predicción del clima en College Park, Maryland.

El área de Tampa-St. Petersburg registró la mañana del domingo ráfagas de nieve y temperaturas por debajo de los -6 grados Celsius (20 Fahrenheit) en la franja noroeste del estado y de -1 Celsius (30 Fahrenheit) en el sur de Florida, dijo Mullinax. El frío dejó a las iguanas aturdidas e inmóviles en el suelo. Las iguanas entran en letargo con el frío y, aunque generalmente despiertan una vez que las temperaturas aumentan, pueden morir si pasan más de un día de frío extremo.

Mientras tanto, el ciclón extratropical o ciclón bomba, conocido por los meteorólogos como un sistema meteorológico intenso y de rápido fortalecimiento, contribuyó a la caída de casi 30 centímetros (1 pie) de nieve en Charlotte, la ciudad más poblada de Carolina del Norte, y sus alrededores. Fue una de las nevadas más intensas en la historia para la región, aseguró Mullinax.

El sábado se cancelaron más de 2.800 vuelos en Estados Unidos, y al menos otros 1.500 el domingo, según FlightAware, una empresa de seguimiento y datos de vuelo. Alrededor de 800 de las cancelaciones del domingo fueron para vuelos que salían o llegaban al Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

La tormenta desató un caos de varias horas en la autopista interestatal 85 al noreste de la ciudad, después de que un accidente dejó decenas de camiones de carga y otros vehículos varados hasta la noche, según la Patrulla de Caminos del estado. Se reportaron más de 1.000 choques y dos personas perdieron la vida, informó el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, el domingo.

“Sin duda, es un golpe de frío impresionante, y a diario estamos viendo récords en el sur", indicó Mullinax.

La nieve cubrió el vecindario de Lee Harrison, por lo que el agente de seguros que vive a las afueras de Greenville, Carolina del Norte, tenía planeado llevar a sus tres hijas a deslizarse en trineo en el patio trasero.

“No vamos a conducir a ningún lado”, dijo Harrison. “La nieve es lo suficientemente espesa como para que no me sienta cómodo conduciendo con nuestra familia”.

Se han reportado más de 110 muertes hasta ahora debido a las temperaturas extremas. En Tennessee y Mississippi —dos estados afectados por una tormenta de nieve y hielo la semana pasada— más de 97.000 clientes seguían sin electricidad el domingo, según el sitio web de seguimiento de cortes poweroutage.us. Otros 29.000 hogares no tenían electricidad el domingo en Florida.

Nashville Electric Service informó que tiene previsto que el 90% de sus clientes recuperen el suministro eléctrico para el martes, y el 99% para el próximo domingo, dos semanas después de la llegada de la tormenta de hielo y nieve.

El gobernador Bill Lee dijo que compartió sus “preocupaciones” con los mandos de la empresa de servicios públicos, la cual ha defendido su respuesta y aseguró que fue una tormenta sin precedentes.

Funcionarios de Mississippi dijeron que fue la peor tormenta invernal en el estado desde 1994. Se instalaron alrededor de 80 centros de calentamiento y elementos de la Guardia Nacional usaron camiones y helicópteros para distribuir suministros.

Mullinax dijo que partes de las Carolinas pasarán los próximos días "saliendo de la nieve" mientras lidian con vientos racheados y sensaciones térmicas extremadamente frías. Para el martes y miércoles podrían caer algunas nevadas ligeras en el Valle de Ohio y desde Washington D.C. y posiblemente hasta la ciudad de Nueva York, dijo. ___

Trân Nguyễn en Sacramento, California, Julie Walker en Nueva York y periodistas de Associated Press en todo el país contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.