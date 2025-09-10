Nueva regla de la NBA permitirá tiros lejanos al final de cuartos sin afectar porcentajes de tiro

NUEVA YORK (AP) — Los jugadores de la NBA podrán realizar tiros de larga distancia para terminar los periodos sin que sus porcentajes de tiro se vean afectados negativamente.

Durante la reunión de la junta de gobernadores de la liga el miércoles aprobaron un cambio en la forma en que se registran las estadísticas de esos tiros, lo que podría motivar a los jugadores a intentar más lanzamientos desde muy, muy lejos con la esperanza de un tiro milagroso.

El cambio de regla se probó en la Liga de Verano en Las Vegas en julio, así como en las ligas más pequeñas ese mes en Utah y California.

Para efectos de registro estadístico, la NBA informará a los equipos que cualquier tiro de más de 36 pies de distancia en cualquier jugada que inicie desde el otro lado de la cancha y que se realice en los últimos tres segundos de los primeros tres periodos contará como un intento de tiro del equipo, pero no individual.

Muchos jugadores han evitado realizar el tiro milagroso de 50 pies o más al final de los cuartos para proteger sus porcentajes personales de tiro. La liga espera que la "regla del lanzamiento" solucione eso.

Según SportRadar, la temporada pasada los jugadores acertaron alrededor del 4% de los tiros realizados en los últimos tres segundos de los primeros tres cuartos de un juego con la distancia mínima de 36 pies. Basado en sus datos de seguimiento, Stephen Curry de Golden State hizo cuatro tiros bajo esos criterios la temporada pasada y Nikola Jokic de Denver tres.

Cambio en la semifinal de la Copa NBA

La Copa NBA, que ha tenido un formato de Final Four para sus semifinales y final en Las Vegas, cambiará en la temporada 2026-27.

La liga decidió que las semifinales se jugarán en la arena local del equipo con mejor clasificación en cada conferencia a partir de la próxima temporada. La final —que no cuenta en el récord de ninguno de los equipos— se seguirá disputando en una sede neutral.

Ajuste al desafío del entrenador

La junta aprobó un cambio en los desafíos de los entrenadores a partir de esta temporada.

Durante la revisión tras un desafío de una violación de fuera de límites, el oficial del centro de repetición —no el jefe de equipo— "determinará si se debió haber llamado una falta cercana", dijo la liga.

La NBA argumentó que acelerará los tiempos de revisión.

La temporada pasada fue la primera en la que los árbitros podían determinar si se debió haber llamado una falta cercana en ciertas jugadas. El cambio fue recomendado unánimemente por el comité de competencia y la oficina de la liga.

