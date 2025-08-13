Nueva reunión de Eduardo Bolsonaro con el gobierno Trump

Acompañado por el empresario Paulo Figueiredo, el político entregará un informe al gobierno estadounidense con información actualizada sobre las consecuencias y los avances de la imposición de la Ley Magnitsky contra el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, que lleva la causa contra su padre.

Ambos presionan para que la Cámara de Diputados de Brasil apruebe una amnistía para los involucrados en los disturbios del 8 de enero de 2023 y para que el Senado inicie un proceso de destitución contra Moraes.

La serie de conversaciones está programada para la misma fecha en que la Casa Blanca tenía previsto reunirse con Fernando Haddad, ministro de Hacienda del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, para abordar los aranceles impuestos por Estados Unidos a Brasil. Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, canceló la reunión prevista para la tarde de este miércoles.

(ANSA).