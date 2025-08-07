Nueva reunión del gobierno de Líbano sobre el desarme de Hezbollah

El gobierno libanés se reúne de nuevo el jueves para abordar la compleja cuestión del desarme de Hezbolá, un día después del rechazo por parte del movimiento chiita de la decisión de confiscarle las armas.

Bajo presión de Estados Unidos y ante los temores de una intensificación de los ataques israelíes en Líbano, el gobierno celebró una primera reunión sobre el tema el martes y encargó al ejército preparar un plan para desarmar al movimiento chiita, apoyado por Irán, antes de que acabe el año.

La decisión no tiene precedentes desde el fin de la guerra civil hace más de 30 años. Hezbolá es el único grupo que no ha depuesto las armas.

El gobierno afirma actuar en el marco de la aplicación del alto el fuego acordado bajo mediación estadounidense, que puso fin el 27 de noviembre a la guerra entre Hezbolá e Israel.

En respuesta a la decisión de desarmarlo, Hezbolá, militar y políticamente debilitado por la guerra, acusó al gobierno de cometer un "pecado grave" y afirmó que actuaría como si esta decisión "no existiera".

A pesar del alto el fuego, Israel continúa sus ataques y bombardeos en Líbano, asegurando que su objetivo es Hezbolá.

También ocupa varias posiciones en el sur del país y ha amenazado con intensificar sus operaciones militares si el movimiento no es desarmado.