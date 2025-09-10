Nueva seleccionadora de España abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso

La nueva seleccionadora de España Sonia Bermúdez alabó este miércoles a Jenni Hermoso, apartada de la selección femenina por su predecesora Montse Tomé, durante el acto de presentación de su nuevo cargo.

"Yo no voy a descubrir quién es Jenni Hermoso, es una leyenda de la selección", ensalzó Bermúdez a la atacante de los Tigres, en el acto de presentación celebrado en la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas.

Además, Bermúdez coincidió durante su etapa como futbolista con Hermoso, que dejó de ser convocada por Montse Tomé tras los Juegos de París 2024 y luego de que la delantera fuera protagonista involuntaria del beso no consentido que le propinó el expresidente de la federación Luis Rubiales durante el festejo del título mundial de 2023 y que acabaría costando el puesto al directivo.

"Ahora está jugando en México. No puedo daros pistas hasta el momento de la lista", aseveró la exjugadora de equipos como el Barcelona y el Atlético de Madrid sobre Hermoso.

Bermúdez subrayó que cuenta con todas las futbolistas, también en referencia a la futbolista del Barcelona, Mapi León, que renunció a jugar en la selección.

"Comenzamos de cero. Vamos a intentar traer a las mejores", dijo la entrenadora que debutará ante Suecia en semifinales de la Liga de Naciones, en las que España defiende la corona.

"Me encanta la exigencia. No veo mejor escenario para empezar que con una semifinal. Lo que quiero transmitir es que no hay que cansarse de ganar. Estoy deseando empezar. Lo que queremos es ganar esa Nations", aseveró.

