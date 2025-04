Nueva tecnología en 3D podría acercar cirujanos a pacientes en las regiones más remotas de África

KOFORIDUA, Ghana (AP) — Charles Owusu Aseku ha viajado por Ghana y más allá en busca de atención médica para el enorme crecimiento de tejido llamado queloide que tiene en el cuello desde 2002. A sus 46 años, se sentía cada vez más frustrado después de dos cirugías fallidas y un viaje a Sudáfrica que terminó con sólo una consulta.

Aseku se estaba preparando para otro viaje médico hasta finales de febrero, cuando se sumó a otras personas en la primera prueba en Ghana de tecnología de telemedicina en tercera dimensión, posibilitada por medio de pantallas de computadora en la parte trasera de una furgoneta.

Los responsables de la iniciativa, desarrollada por el equipo de investigación de Microsoft en asociación con médicos e investigadores locales, dicen que la evaluación remota ayudará a proporcionar consultas médicas para pacientes que aguardan una cirugía o después de una operación, en una región donde la proporción de médicos por cada paciente es de las más bajas del mundo.

El proyecto se basa en pruebas anteriores en Escocia y ahora funciona como un sistema portátil con mejoras en la iluminación y las cámaras.

Una vez dentro de la furgoneta, las cámaras capturan un modelo en 3D de cada paciente y la imagen se proyecta en una amplia pantalla de computadora. Varios médicos pueden sumarse a la sesión de consulta en línea y manipular el modelo en 3D para evaluar al paciente.

“La idea detrás de la furgoneta es permitir que viaje a esos pueblos remotos que no tienen atención especializada... con el fin de efectuar consultas pre o postquirúrgicas”, explicó Spencer Fowers, principal desarrollador del software y líder del proyecto de telemedicina en 3D en Microsoft Research.

La iniciativa también les da a los pacientes la oportunidad de escuchar varias opiniones. La sesión de Aseku contó con médicos de Ruanda, Escocia y Brasil, una experiencia que le dio esperanza, según indicó.

"Veo a muchos médicos aquí y estoy muy feliz porque cada uno de ellos aportará experiencia y tal vez encuentren una solución a mi problema", expresó el hombre de 46 años.

Los investigadores albergan esperanzas de que la prueba en el Hospital Regional de Koforidua, en la región oriental de Ghana, sea el comienzo de un proyecto más amplio que podría expandir el servicio y explorar nuevos casos para su uso.

En los últimos años se ha visto un creciente uso de la telemedicina, especialmente desde la pandemia de COVID-19. Los expertos dicen que estas herramientas digitales pueden beneficiar más a los pacientes en África porque allí hay muy pocos médicos especialistas para los 1.400 millones de personas del continente.

George Opoku, de 68 años, fue remitido al Hospital Universitario Korle-Bu en la capital, Acra —a casi 100 kilómetros (62 millas) del hospital de Koforidua, que está mucho más cerca de su hogar—, a donde había acudido primero en busca de atención médica para el sarcoma, una forma rara de cáncer que se desarrolla en los huesos y tejidos blandos.

Al enterarse de la prueba de telemedicina en 3D, su médico decidió registrarlo en el proceso, ahorrándole los gastos adicionales y el estrés de los viajes de larga distancia.

"Esta vez tuve que sentarme en una furgoneta y presentarme y explicar mi problema de salud no sólo a un médico, sino a varios. Pude responder a todas sus preguntas y tengo la esperanza de que conversarán entre sí y me curarán de mi problema", comentó Opoku. "Ya me siento bien y tengo esperanza".

Un reto clave para el proyecto es la falta de acceso estable a internet, una dificultad común en partes remotas de África.

En el Hospital Universitario Korle-Bu, la tecnología está ayudando a pacientes que necesitan cirugía plástica. Con frecuencia, el hecho de que los cirujanos plásticos sean insuficientes obliga a los pacientes a consultar a médicos distintos durante cada visita.

El doctor Kwame Darko, cirujano plástico consultor en el hospital y uno de los investigadores principales del proyecto, señaló que la telemedicina en 3D podría darles a los pacientes la oportunidad de que varios médicos los examinen durante una sola sesión.

La tecnología en 3D podría representar una diferencia si se replica en Ghana y en otros lugares, según el doctor Ahensan Dasebre, médico residente en jefe en el Centro Nacional de Cirugía Plástica Reconstructiva y Quemaduras en Korle-Bu, quien no formó parte del proyecto.

"Ya estamos rezagados en términos de cuántos médicos están disponibles para atender a una cierta cantidad de la población", manifestó.

“Si alguien está en una parte remota de la ciudad en la que no tiene acceso a estos servicios especializados, pero los necesita, el médico que lo refiere podría realmente valerse de esta telemedicina para acceder a la mejor atención”, añadió.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.