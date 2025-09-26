Nueva tormenta azota Filipinas: deja cuatro muertos y nuevas evacuaciones

MANILA, Filipinas (AP) — Otra tormenta tropical barrió islas en Filipinas el viernes y causó al menos cuatro muertes y la evacuación de más de 433.000 personas de aldeas propensas a deslizamientos de tierra e inundaciones, azotadas desde hace tiempo por tifones.

Bualoi, que perdió fuerza después de tocar tierra durante la noche, es la última de una serie de meteoros consecutivos procedentes del Pacífico que amenazan Asia. El tifón Ragasa, uno de los más potentes en años, dejó al menos 25 fallecidos en el norte de Filipinas y Taiwán, la mayoría en inundaciones, antes de tocar tierra en China y disiparse sobre Vietnam.

Bualoi tocó tierra en San Policarpo, en la provincia de Samar Oriental, el jueves por la noche con vientos sostenidos de 110 kilómetros/hora (68 millas por hora), dejó sin electricidad a las provincias del centro-este y provocó inundaciones y dos deslaves menores, reportó la agencia de mitigación de desastres del país.

Más de 433.000 personas habían sido trasladadas a refugios de emergencia del gobierno a medida que se acercaba la tormenta, incluyendo en la provincia de Albay, donde se pidió a los residentes en las faldas del Mayon, uno de los volcanes más activos del país, que se fueran a lugares seguros debido a posibles flujos de lodo volcánico, dijo a reporteros Bernardo Rafaelito Alejandro IV, de la oficina de protección civil.

Los cuatro decesos se registraron en la provincia insular central de Masbate. Tres personas murieron tras ser golpeadas por un árbol, una pared y escombros, y la cuarta fue alcanzada por un rayo el jueves por la noche, según las autoridades.

“Necesitamos operaciones de limpieza porque la mayor parte de nuestra red de carreteras no es realmente transitable para el paso de la ayuda alimentaria y sanitaria”, dijo el gobernador de Masbate, Ricardo Kho, en una conferencia de prensa. “También necesitamos ayuda para reabrir nuestros puertos lo antes posible para recibir ayuda de diferentes provincias”.

Bualoi, que en Filipinas fue bautizado como Opong, fue el 15to ciclón tropical que golpea el país en lo que va de año.

La tormenta de rápido movimiento, que tiene una banda de lluvia y viento que abarca aproximadamente 450 kilómetros (280 millas) desde su vórtice, se desplazaba hacia el noroeste y podría pasar sobre provincias costeras densamente pobladas al sur de la capital, Manila, más tarde el viernes, antes de entrar al mar de China Meridional. Allí podría volver a ganar fuerza y convertirse en un tifón en su avance hacia Vietnam, según el pronóstico filipino.

La última tormenta llegó en un momento delicado para Filipinas. Múltiples investigaciones han salpicado a varios legisladores, incluyendo aliados del presidente, Ferdinand Marcos Jr., en un escándalo de corrupción relacionado con el control de inundaciones y proyectos de infraestructura relacionados.

Las acusaciones sobre cuantiosos sobornos que han financiado el estilo de vida lujoso de los implicados han indignado a la población y provocado protestas en esta nación del sudeste asiático propensa a las inundaciones mortales y a los tifones.

Marcos describió la magnitud de la corrupción y su impacto en los filipinos de a pie como "horrible".

Las autoridades dicen que la supuesta corrupción masiva ha socavado la infraestructura necesaria para mitigar el efecto de unos fenómenos climáticos cada vez más intensos debido al cambio climático.

Dos ingenieros gubernamentales destituidos dijeron en una investigación del Senado esta semana que, en los últimos seis años, la mayoría de los proyectos de control de inundaciones, carreteras y otras obras de infraestructura construidos en Bulacan, una provincia propensa a inundaciones de 3,7 millones de habitantes próxima a Manila, fueron hechos de manera deficiente o a precios excesivos para compensar los enormes sobornos entregados a congresistas y senadores.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.