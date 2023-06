Nueva vacuna contra el VRS estará disponible en próximos meses

ARCHIVO - Esta imagen de microscopio electrónico provista por los Institutos Nacionales de Salud muestra viriones del virus respiratorio sincicial humano, coloreados de azul, y anticuerpos proteicos anti-VRS, coloreados de amarillo, derramándose de la superficie de células pulmonares humanas. Las personas mayores de 60 años pueden obtener una nueva vacuna contra el VRS, pero antes deben consultar a su médico, recomendaron las autoridades sanitarias de Estados Unidos el jueves 19 de junio de 2023. (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIH via AP, File)