Nueva york distribuirá folletos a inmigrantes en la frontera para que "consideren otra ciudad"

Por Ted Hesson

WASHINGTON, 19 jul (Reuters) - Nueva York distribuirá folletos en la frontera entre Estados Unidos y México para advertir a los inmigrantes recién llegados que "consideren otra ciudad" y que se limitará a 60 días la estancia en albergues para los solicitantes de asilo de adultos.

En un anuncio el miércoles, la oficina del alcalde Eric Adams dijo que los volantes buscarían "combatir la desinformación en la frontera" y que la ciudad ayudaría a los migrantes a encontrar otro alojamiento y a "dar el siguiente paso en su viaje".

La ciudad de Nueva York dice haber prestado servicios a 90.000 migrantes desde la pasada primavera boreal y que casi 55.000 siguen a su cargo. Miles de esos migrantes llegaron en autobuses enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, un republicano que ha intentado desplazar la responsabilidad de recibirlos a bastiones demócratas.

Nueva York está obligada por un decreto de consentimiento de hace décadas en el marco de una demanda colectiva a proporcionar refugio para quienes carecen de hogar. A medida que han ido llegando más inmigrantes, Adams ha intentado distintos métodos para alojarlos, desde tiendas de campaña hasta su reubicación en otras partes del estado.

Dos grupos que abogan por la población sin hogar de Nueva York -"The Legal Aid Society" y "The Coalition for the Homeless"- dijeron en un comunicado conjunto que estaban revisando la legalidad del límite de 60 días de alojamiento.

"Esta nueva política plantea muchas preguntas y preocupaciones que la ciudad aún no ha abordado. Tampoco está claro si funcionarios del estado han aportado alguna información sobre lo que la ciudad propone aplicar".

Añadieron que el estado tiene la obligación legal de "garantizar que las personas que carecen de refugio estén seguras y protegidas de la exposición alas partidas extraordinarias".

El nuevo folleto que la ciudad de Nueva York planea circular en la frontera destaca el alto costo de la vivienda, la comida y otras necesidades que los migrantes encontrarán si viajan al centro financiero de Estados Unidos.

"Por favor, considere otra ciudad al tomar su decisión sobre dónde establecerse en Estados Unidos", se lee en inglés y español.

(Reporte de Ted Hesson en Washington; Editado en español por Sofía Díaz Pineda)

Reuters