Nueva York obligará a las plataformas de redes sociales a mostrar advertencias sobre salud mental

Por Jasper Ward

26 dic (Reuters) - Las plataformas de redes sociales con desplazamiento infinito, reproducción automática y feeds algorítmicos deberán mostrar etiquetas de advertencia sobre el potencial daño a la salud mental de los jóvenes usuarios, según anunció el viernes la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

"Mantener la seguridad de los neoyorquinos ha sido mi principal prioridad desde que asumí el cargo, y eso incluye proteger a nuestros hijos de los daños potenciales de las redes sociales que fomentan su uso excesivo", dijo Hochul en un comunicado.

Este mes, Australia prohibió el uso de las redes sociales a menores de 16 años. Nueva York se une a estados como California y Minnesota que tienen leyes similares sobre las redes sociales.

La ley neoyorquina incluye las plataformas que ofrecen "feeds adictivos", reproducción automática o desplazamiento infinito, según la legislación. La ley se aplica a las conductas que tienen lugar parcial o totalmente en Nueva York, pero no cuando los usuarios acceden a la plataforma desde fuera del estado.

Permite al fiscal general del estado emprender acciones legales y solicitar sanciones civiles de hasta US$5.000 por infracción de la ley.

Hochul comparó las etiquetas de las redes sociales con las advertencias de otros productos como el tabaco, donde comunican el riesgo de cáncer, o los envases de plástico, donde advierten del riesgo de asfixia para los niños pequeños.

Los portavoces de TikTok, Snap, Meta y Alphabet no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El efecto de las redes sociales en la salud mental de los niños se ha convertido en una creciente preocupación mundial, con distritos escolares estadounidenses demandando a Meta Platforms y otras empresas de redes sociales.

En 2023, el cirujano general de Estados Unidos emitió un aviso sobre salvaguardias para los niños y más tarde pidió etiquetas de advertencia en las redes sociales como la que ahora se exige en Nueva York.

(Información de Jasper Ward en Washington; información adicional de Harshita Varghese en Bangalore; edición de Howard Goller, Editado en español por Juana Casas)