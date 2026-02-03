Nueva York supervisará las medidas de deportación de Trump con nuevos observadores legales

Por Jonathan Allen

NUEVA YORK, 3 feb (Reuters) - Nueva York está creando un equipo de observadores legales que vestirán chalecos morados para supervisar y registrar a ⁠los agentes de inmigración del Gobierno ⁠federal mientras intentan detener y deportar migrantes, anunció el martes el fiscal general del estado.

El anuncio se produce tras semanas de disturbios, en ocasiones violentos, en Mineápolis, donde el presidente ⁠de Estados Unidos, ‌Donald Trump, ​ha desplegado a miles de agentes armados y enmascarados en su intento de deportar a más migrantes que ​cualquiera de sus predecesores.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que los nuevos ‌observadores legales del estado serían empleados voluntarios de su oficina, entrenados ‌para observar, sin interferir, si la aplicación de ​las leyes de inmigración de Trump "se mantiene dentro de los límites de la ley".

"Me enorgullece proteger los derechos constitucionales de los neoyorquinos a expresarse libremente, protestar pacíficamente y vivir sus vidas sin temor a acciones federales ilegales", dijo James en un comunicado.

"Hemos visto en Minnesota lo rápido y trágicamente que pueden escalar las operaciones federales cuando no hay transparencia ni rendición de cuentas", agregó la demócrata.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se encarga de hacer cumplir la ley ⁠de inmigración, no respondió a una solicitud de comentarios.

Trump ha reservado sus medidas más agresivas en materia de inmigración para los estados ​gobernados por sus oponentes políticos, en particular California, Illinois y Minnesota. Nueva York alberga una de las oficinas locales más grandes y activas del DHS, pero el mandatario republicano no ha anunciado ninguna medida importante en el estado.

Afirma que las deportaciones de muchos migrantes, incluidos algunos que entraron legalmente en Estados Unidos, son necesarias para reducir la delincuencia, aunque sus argumentos suelen contradecirse con los datos sobre delincuencia.

En Mineápolis, los residentes han salido a protestar, muchos de ⁠ellos grabando videos mientras agentes de inmigración con equipamiento de estilo militar patrullan las calles. En dos ocasiones en ​enero, los agentes de inmigración mataron a tiros a ciudadanos estadounidenses que habían salido a protestar u observar.

Los líderes de Minnesota han acusado al Gobierno de Trump de ir demasiado lejos y violar los derechos constitucionales tanto de los migrantes como de los ‍ciudadanos estadounidenses, incluidos sus derechos a observar y protestar contra las acciones del Gobierno.

En Nueva York es habitual ver pequeños grupos de observadores legales en las protestas callejeras, a veces con las gorras verdes brillantes del Gremio Nacional de Abogados, centrados en si la policía local está violando los derechos o las leyes que protegen la libertad de expresión.

Pero una iniciativa formal organizada por ​el estado para desplegar observadores legales que supervisen la aplicación de la ley federal parece ser algo nuevo.

James, una abierta enemiga de Trump que lo demandó con éxito a él y a su empresa inmobiliaria por fraude financiero, dice que utilizará la información recopilada por los ‍observadores para decidir si presenta recursos legales. (Reportaje de Jonathan Allen en Nueva York. Edición de Rod Nickel.)