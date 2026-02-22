Nueva York y otros estados declaran emergencia por nevadas en medio de alerta por ventisca

NUEVA YORK, 22 feb (Reuters) - Los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Massachusetts declararon el estado de emergencia y prohibieron los viajes no esenciales, ya que se espera que una gran tormenta traiga hasta 60 cm de nieve y fuertes vientos a la región.

* A primera hora de la tarde del domingo, se habían retrasado 15.247 vuelos y se habían cancelado 3.509. El mayor número de cancelaciones se produjo en los aeropuertos JFK, La Guardia y Newark.

* El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ordenó el cierre de las calles de la ciudad al tráfico vehicular no esencial, incluidas las bicicletas y las patinetas, desde las 21.00 del domingo hasta el mediodía del lunes, así como el cierre de todos los edificios escolares.

* Connecticut adoptó restricciones similares, ya que el gobernador Ned Lamont prohibió la circulación de vehículos comerciales en las autopistas del estado desde las 17.00 del domingo.

* La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, declaró el estado de emergencia y movilizó a 200 miembros de la Guardia Nacional para ayudar. El estado también restringió los viajes no esenciales desde el domingo por la noche.

* La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, movilizó a 100 miembros de la Guardia Nacional para desplegarlos en Long Island, la ciudad de Nueva York y el valle del Bajo Hudson. (Reporte de Tatiana Bautzer, edición de Michelle Nichols y Chizu Nomiyama; Editado en Español por Ricardo Figueroa)