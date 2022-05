Nueva Zelanda anuncia sanciones a ocho personas y entidades rusas para luchar contra la desinformación

El Gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado este miércoles una nueva batería de sanciones contra ocho personas y entidades rusas implicadas en la campaña de desinformación de Rusia, en respuesta a la invasión de Ucrania.

La ministra de Exteriores neozelandesa, Nanaia Mahuta, ha explicado que "las sanciones de este miércoles son las primeras que dirigen a la actividad cibernética maliciosa de Rusia, y reflejan el compromiso de responder a la agresión del presidente ruso, Vladimir Putin, en todos los frentes", tal y como ha recogido el portal de noticias Stuff National NZ.

Así, ha asegurado que "la máquina de propaganda del presidente Putin está en pleno apogeo, difundiendo mentiras e información falsa para justificar la invasión ilegal de Rusia".

Entre los organismos y las personas afectados por estas sanciones figuran el director general de la cadena de radio y televisión VGTRK, Oleg Dobrodéev, el presidente del grupo mediático Krasnaya Zvezda, Alexéi Pimánov, el cofundador del portal de noticias NewsFront, Mijaíl Sinelin o la Agencia de Investigación de Internet.

Nueva Zelanda ya aplica sanciones a más de 700 individuos y entidades de Rusia, entre ellos al presidente ruso, Vladimir Putin. Entre las entidades que ya fueron sancionadas está el Banco Central ruso, Alfa-Bank, Bank Rossiya, Bank Otkritie, Black Sea Bank for Development and Reconstruction, Credit Bank of Moscow, Gazprombank, GenBank.