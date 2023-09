Nueva Zelanda aplastó a Namibia (71-3) este viernes en Toulouse (Francia), logrando así el punto de bonus ofensivo en la segunda fecha del grupo A del Mundial-2023.

Los All Blacks, que llegaban de dos reveses consecutivos, ante Sudáfrica (35-7) justo antes de la Copa del Mundo, y después ante los Bleus (27-13) en el partido inaugural del Mundial, lograron la victoria anotando once tries, y se enfrentarán a Italia en el próximo partido.

