A la tercera no fue la vencida: Los Pumas se quedaron nuevamente a las puertas de disputar una final de un Mundial de rugby al perder por 44-6 contra Nueva Zelanda, este viernes en el Stade de France de las afueras de París.

El encuentro fue como el uniforme de los neozelandeses, "All Black"; un dominio aplastante que se tradujo en siete tries (tres de Will Jordan, dos de Shannon Frizell, Jordie Barrett y Aaron Smith), por ninguno de los argentinos, y una diferencia de puntos abultadísima.

Mcd/dam