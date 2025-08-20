Nueva Zelanda emite su primera condena por intento de espionaje contra un soldado

Un tribunal militar de Nueva Zelanda condenó el miércoles a un soldado a dos años de prisión por intento de espionaje a favor de una potencia extranjera, la primera sentencia por esa actividad en la historia de ese país de Oceanía.

El militar cuyo nombre no fue revelado admitió haber intentado espiar, haber accedido a un sistema informático con intenciones fraudulentas y haber estado en posesión de material prohibido.

El tribunal militar del cuartel de Linton, cerca de la ciudad de Palmerston North, consideró que entregó mapas y fotografías de la base a un agente encubierto que se hacía pasar por funcionario de una nación extranjera, de la que no se relevó su nombre.

El militar fue detenido en diciembre de 2019 y desde entonces había estado, excepto por seis días, bajo lo que las Fuerzas Armadas neozelandesas denominaron "arresto abierto".

Se le obligó a vivir en una base militar y se le impuso un toque de queda. Su sueldo no le fue retirado y durante ese tiempo incluso se casó con su esposa y tuvo dos hijos.