Nueva Zelanda remonta ante Egipto y Panamá y Ucrania reparten los puntos en el Mundial Sub-20

Tres minutos le tomó a Nueva Zelanda remontar la ventaja inicial de Egipto en el partido por la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub-20, y sueña con los octavos de final. En el B, Ucrania y Panamá no se sacaron ventaja.

Con goles de Luke Brooke-Smith y Xuan Loke en el minuto 13 y 16, los neozelandeses dieron vuelta al partido en el Estadio Nacional de Santiago en Chile y consiguieron su primera victoria, tras el tanto inicial del egipcio Ahmed Khaled en el 5'.

A falta del enfrentamiento de este martes en Valparaíso entre Chile y Japón (ambos con tres puntos), a las 20:00 (23:00 GMT), Nueva Zelanda por ahora se ubica tercero en el Grupo A con tres unidades y Egipto es colista sin puntos.

En el grupo B, Panamá y Ucrania no se sacaron ventaja en el Estadio Elías Figueroa, en la región de Valparaíso, a unos 120 km de Santiago.

El ucraniano Hennadiy Synchuk anotó de penal en el minuto 6 y Panamá respondió con un tanto de Gustavo Eloy en el 36'.

Los europeos son líderes en su zona con cuatro puntos, seguidos por Paraguay con tres, Panamá con uno y Corea del Sur sin unidades.

Estos son los resultados del martes en el Mundial Sub-20 de Chile:

-Grupo A:

Nueva Zelanda-Egipto 2-1

Chile-Japón

-Grupo B:

Ucrania-Panamá 1-1

Paraguay-Corea del Sur

Así están las posiciones:

Grupo A

- Pts J G E P GF GC

1. Japón 3 1 1 0 0 2 0

2. Chile 3 1 1 0 0 2 1

3. Nueva Zelanda 3 2 1 0 1 3 3

4. Egipto 0 2 0 0 2 1 4

Grupo B

- Pts J G E P GF GC

1. Ucrania 4 2 1 1 0 3 2

2. Paraguay 3 1 1 0 0 3 2

3. Panamá 1 2 0 1 1 3 4

4. Corea del Sur 0 1 0 0 1 1 2

