Nueva Zelanda remonta ante Egipto y Panamá y Ucrania reparten los puntos en el Mundial Sub-20
Tres minutos le tomó a Nueva Zelanda remontar la ventaja inicial de Egipto en el partido por la segu
Tres minutos le tomó a Nueva Zelanda remontar la ventaja inicial de Egipto en el partido por la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub-20, y sueña con los octavos de final. En el B, Ucrania y Panamá no se sacaron ventaja.
Con goles de Luke Brooke-Smith y Xuan Loke en el minuto 13 y 16, los neozelandeses dieron vuelta al partido en el Estadio Nacional de Santiago en Chile y consiguieron su primera victoria, tras el tanto inicial del egipcio Ahmed Khaled en el 5'.
A falta del enfrentamiento de este martes en Valparaíso entre Chile y Japón (ambos con tres puntos), a las 20:00 (23:00 GMT), Nueva Zelanda por ahora se ubica tercero en el Grupo A con tres unidades y Egipto es colista sin puntos.
En el grupo B, Panamá y Ucrania no se sacaron ventaja en el Estadio Elías Figueroa, en la región de Valparaíso, a unos 120 km de Santiago.
El ucraniano Hennadiy Synchuk anotó de penal en el minuto 6 y Panamá respondió con un tanto de Gustavo Eloy en el 36'.
Los europeos son líderes en su zona con cuatro puntos, seguidos por Paraguay con tres, Panamá con uno y Corea del Sur sin unidades.
Estos son los resultados del martes en el Mundial Sub-20 de Chile:
-Grupo A:
Nueva Zelanda-Egipto 2-1
Chile-Japón
-Grupo B:
Ucrania-Panamá 1-1
Paraguay-Corea del Sur
Así están las posiciones:
Grupo A
- Pts J G E P GF GC
1. Japón 3 1 1 0 0 2 0
2. Chile 3 1 1 0 0 2 1
3. Nueva Zelanda 3 2 1 0 1 3 3
4. Egipto 0 2 0 0 2 1 4
Grupo B
- Pts J G E P GF GC
1. Ucrania 4 2 1 1 0 3 2
2. Paraguay 3 1 1 0 0 3 2
3. Panamá 1 2 0 1 1 3 4
4. Corea del Sur 0 1 0 0 1 1 2
