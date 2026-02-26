Nueva Zelanda sanciona a Irán por represión a protestas
Nueva Zelanda impuso restricciones de viaje a 40 personas en Irán por la violenta represión de las protestas antigubernamentales, y un alto cargo acusó el jueves a Teherán de asesinar a decenas de miles de personas "a sangre fría".
Al anunciar las sanciones, el ministro de Relaciones Exteriores, Winston Peters, afirmó el miércoles que las 40 personas señaladas perpetraron abusos de derechos humanos.
Entre los sancionados están los ministros del Interior e Inteligencia, el fiscal general y miembros de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán.
"Ha sido horroroso presenciar el brutal asesinato de miles de manifestantes en Irán", dijo Peters.
Nueva Zelanda se sumó a Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea en imponer restricciones de viaje, según el ministro.
La embajada de Irán en Wellington afirmó que la medida tiene motivación política y se "basa en desinformación".
El jueves, el vice primer ministro neozelandés, David Seymour, criticó la respuesta iraní.
Las autoridades de la República Islámica "acaban de asesinar a decenas de miles de personas a sangre fría para permanecer en el poder", afirmó.