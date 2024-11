Nueva Zelanda se disculpa con sobrevivientes de abusos en centros del estado y la Iglesia

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, ofreció el martes en el Parlamento una “disculpa formal e incondicional” por el abuso, la tortura y el abandono generalizados de cientos de miles de niños y adultos vulnerables bajo tutela del estado.

“Fue horroroso. Fue desgarrador. Fue incorrecto. Y nunca debería haber ocurrido”, dijo Luxon, mientras se dirigía a los legisladores y a una galería pública repleta de sobrevivientes de abusos.

Se estima que 200.000 personas en centros estatales, de acogida y religiosos sufrieron abusos “inimaginables” durante un período de siete décadas, según un contundente informe publicado en julio al concluir la mayor investigación jamás realizada en Nueva Zelanda. Estas personas eran desproporcionadamente maoríes, el pueblo indígena de Nueva Zelanda.

“Para muchos de ustedes, esto cambió el curso de sus vidas, y por eso, el gobierno debe asumir la responsabilidad”, dijo Luxon. Afirmó que también se disculpaba por los gobiernos anteriores.

En los centros religiosos y de acogida temporal, así como en instituciones estatales, incluidos hospitales y escuelas con internado, las personas vulnerables “deberían haber estado seguras y ser tratadas con respeto, dignidad y compasión”, agregó. “Pero en cambio, fueron sometidos a abusos y negligencia horribles y, en algunos casos, a tortura”.

Los hallazgos de la investigación de seis años, considerada la más amplia entre las investigaciones comparables a nivel mundial, mostraban una “desgracia nacional”, según el reporte de la investigación. La investigación de Nueva Zelanda siguió a dos décadas de pesquisas similares en todo el mundo mientras las naciones luchan por enfrentar las transgresiones de las autoridades contra niños alejados de sus familias y colocados en instituciones.

De los 650.000 niños y adultos vulnerables bajo tutela estatal, de acogida y eclesiástica en Nueva Zelanda entre 1950 y 2019 —en un país que hoy tiene una población de 5 millones— casi un tercio sufrió abusos físicos, sexuales, verbales o psicológicos. Muchos más fueron explotados o descuidados.

“Nunca conoceremos ese número real”, dijo Chris Hipkins, líder de la oposición, al Parlamento. “Muchas personas que ingresaron en instituciones estatales y religiosas no fueron documentadas. Los registros estaban incompletos, se han perdido y, en algunos casos, sí, fueron destruidos deliberadamente”.

En respuesta a los hallazgos, el gobierno de Nueva Zelanda aceptó por primera vez que el tratamiento histórico que recibieron algunos niños en un conocido hospital estatal equivalía a tortura, una afirmación que sucesivos gobiernos habían rechazado.

“Lamento profundamente que Nueva Zelanda no haya hecho más por ustedes. Lamento que no se les creyera cuando se presentaron para denunciar su abuso”, dijo Luxon. “Lamento que muchos abusadores no hayan sido llevados ante la justicia, lo que significó que otras personas sufrieran abusos que podrían haberse prevenido”.

Su gobierno estaba trabajando en 28 de las 138 recomendaciones de la investigación, dijo Luxon, aunque aún no tenía detalles concretos sobre compensaciones financieras, que la investigación había exhortado desde 2021 y dijo que podría ascender a miles de millones de dólares.

Luxon fue criticado por algunos sobrevivientes y defensores el martes por no revelar planes de compensación junto con la disculpa. Dijo al Parlamento que se establecería un sistema único de reparación en 2025.

Sin embargo, no adelantó una cifra para la cantidad que el gobierno espera pagar.

“Habrá una gran factura, pero no es nada comparado con la deuda que le debemos a esos sobrevivientes y no debe ser la razón para más demoras”, dijo Hipkins, el líder de la oposición.

Los sobrevivientes comenzaron a llegar al Parlamento horas antes de la disculpa tras ganar plazas en la galería pública —que sólo tiene capacidad para unas 200 personas— por sorteo. Algunos se mostraron reacios a aceptar las palabras del estado, porque dijeron que legisladores y los funcionarios públicos aún no eran conscientes de la magnitud del horror.

Los abucheos fueron tan fuertes durante una disculpa de la fiscal general del país que su discurso fue inaudible. Otros gritaron o abandonaron la sala entre lágrimas mientras los responsables de las agencias de salud y bienestar relevantes hablaban antes de las palabras de Luxon.

A los sobrevivientes invitados a dar discursos se les requirió hacerlo antes de la disculpa de Luxon, en lugar de en respuesta a ella, dijo Tu Chapman, una de las personas invitadas a hablar.

“En este momento me siento sola y en total desesperación por la forma en que este gobierno ha llevado a cabo la tarea de reconocer a todos los sobrevivientes”, dijo a una multitud en el Parlamento.

El abuso “destrozó familias y comunidades, atrapando a muchos en una vida de prisión, encarcelamiento, dejando a muchos sin educación”, dijo Keith Wiffin, un sobreviviente de abusos en un notorio hogar estatal para niños. “Ha manchado nuestra reputación internacional como defensor de los derechos humanos, algo de lo que a esta nación le gusta presumir”.

Las recomendaciones de la investigación incluyeron buscar disculpas de líderes estatales y eclesiásticos, entre ellos el papa Francisco. También respaldó la creación de oficinas para procesar a los agresores y llevar a cabo reparaciones, renombrar calles y monumentos dedicados a agresores, reformar las leyes civiles y penales, reescribir el sistema de protección de menores y buscar tumbas sin marcar en instalaciones psiquiátricas.

Sus redactores criticaron con dureza cómo el abuso, y las identidades de muchos agresores, fueron conocidos durante años, sin que se hiciera nada para detenerlo.

“Esto ha significado que han tenido que revivir su trauma una y otra vez”, dijo Luxon. “Las agencias deberían haber hecho más y deben comprometerse a hacerlo mejor en el futuro”.

El mandatario no se mostró de acuerdo en que debiera destituirse a los funcionarios públicos o ministros de su gobierno que habían negado que el abuso estatal fuera generalizado cuando sirvieron en administraciones anteriores. Luxon también ha rechazado las sugerencias de los sobrevivientes de que las políticas que ha promulgado, que afectan desproporcionadamente a los maoríes, como las redadas contra pandillas y la creación de campamentos de estilo militar para jóvenes delincuentes, socavan el arrepentimiento de su gobierno por el abuso.

Los maoríes están sobrerrepresentados en prisiones y pandillas. En 2023, el 68% de los niños bajo tutela del estado eran maoríes, aunque representan menos del 20% de la población de Nueva Zelanda.

“No basta con decir lo siento”, dijo Fa’afete Taito, un sobreviviente de abusos violentos en otro hogar estatal y exmiembro de una pandilla. “Lo que de verdad cuenta es lo que haces para sanar las heridas de tus acciones y asegurarte de que nunca vuelva a suceder”.

