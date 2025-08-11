Nueva Zelanda "sopesará cuidadosamente" el asunto antes de tomar una decisión en septiembre

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, ha anunciado este lunes que "el Gobierno sopesará cuidadosamente su postura durante el próximo mes sobre el reconocimiento del Estado de Palestina" alegando que "la catástrofe humanitaria en Gaza ocupa, con razón, un lugar destacado en la agenda mundial".

Según ha indicado en un comunicado, el jefe de la diplomacia neozelandesa ha presentado "hoy al Gabinete una propuesta oral sobre" el asunto, "antes de que se someta a consideración formal en septiembre", un anuncio que llega poco después de que "algunos de los socios más cercanos a Nueva Zelanda", en alusión a Australia, hayan tomado una decisión al respecto. En cualquier caso, ha asegurado que su país "tiene una política exterior independiente" y que actuará en base a sus "principios, valores e intereses nacionales".

"Nueva Zelanda ha dejado claro desde hace tiempo que nuestro reconocimiento de un Estado palestino es una cuestión de cuándo, no de si", ha asegurado al tiempo que ha apelado a la "calma, cautela y prudencia" para abordar una cuestión que ha dicho no es "sencilla (ni) clara".

En este sentido, Peters ha señalado que estudiará "si se dan las condiciones previas para un Estado palestino viable y legítimo, en términos de seguridad, política, diplomacia y economía", y prestará atención a "el rápido deterioro de la situación sobre el terreno (...) y la postura clara de varios Estados árabes de que Hamás debe desarmarse y no tener ningún papel futuro en el gobierno palestino".

"Nueva Zelanda, como defensora desde hace mucho tiempo de la solución de dos Estados y la autodeterminación palestina, participa activamente en los debates sobre cómo negociar un alto el fuego y un acuerdo político que permita a israelíes y palestinos convivir pacíficamente. Aunque estamos muy lejos de Oriente Próximo, seguiremos asegurándonos de que se escuche nuestra voz", ha declarado.