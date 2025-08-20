Nueva Zelanda.- Un tribunal de Nueva Zelanda condena a dos años de prisión a un militar acusado de espionaje

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal castrense de Nueva Zelanda ha condenado este miércoles a dos años de prisión militar tras hallarlo culpable de intentar realizar actividades de espionaje para una "potencia extranjera", según informaciones recogidas por la cadena de televisión 1News.

El soldado, cuya identidad no ha trascendido, ha admitido los cargos que se le imputaban y ha confesado haber accedido a datos con "objetivos poco honestos" cuya publicación habría sido "censurable".

El tribunal de la base militar de Linton, cerca de Palmerston North, situada en la isla Norte neozelandesa, ha indicado que el militar había entregado mapas de la base y fotografías de carácter "sensible" a terceros.

Los cargos se remontan al año 2019 y, según el juez al frente del caso, "no se trata de una trama de espionaje muy sofisticada".

"Esta corte se plantea cómo has podido ser tan ingenuo", ha apuntado el juez, que ha indicado no obstante que la "seguridad de Nueva Zelanda ha sido puesta en juego".

"No hay nada parecido a un acto de espionaje que no revista gravedad. No hay actos de espionaje triviales", ha apuntado.