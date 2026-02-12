Nuevas acusaciones de violación contra el ex de Arsenal Thomas Partey

El antiguo futbolista del Arsenal, Thomas Partey, procesado en Inglaterra por violación y agresión sexual a tres mujeres, es objeto de nuevas acusaciones de violación por parte de una cuarta presunta víctima.

El jugador de Ghana de 32 años, que milita actualmente en el Villarreal español, deberá comparecer ante el tribunal de primera instancia de Westminster el 13 de marzo para responder a esas nuevas acusaciones por unos hechos que se habrían cometido en 2020 y que fueron denunciados en agosto de 2025.

El también exjugador del Atlético de Madrid, fichado en octubre de 2020 por el Arsenal, se enfrenta ya a cinco cargos por la violación de dos mujeres así como a otro cargo por agresión sexual a una tercera.

Por esos hechos que habrían tenido lugar entre 2021 y 2022 cuando jugaba para los Gunners, el centrocampista recuperador, que se proclama inocente, deberá comparecer ante el tribunal penal de Old Bailey, en Londres, el 2 de septiembre.