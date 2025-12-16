Nuevas bandas cambiarias y la política de reservas de Argentina buscan aumentar credibilidad

*

Ajuste de banda cambiaria acompaña a inflación para reducir el riesgo de sobrevaloración del peso

El programa de acumulación de reservas busca un mercado de divisas predecible y estable

La ejecución de cambios políticos es crucial para el acceso al mercado y la calificación de Argentina

Por Rodrigo Campos

NUEVA YORK, 16 dic (Reuters) - El Banco Central de Argentina (BCRA) anunció ajustes en su marco cambiario que los inversores consideran un paso hacia la restauración de la credibilidad y la reapertura de una vía hacia los mercados de capitales internacionales.

Analistas afirman que las medidas responden a dos antiguas preocupaciones de los inversores: el riesgo de sobrevaloración del peso y la falta de un enfoque transparente y basado en normas para reconstituir las reservas de divisas.

No hay cifras oficiales sobre la situación actual de las reservas netas, pero en general se considera que están en números rojos.

El equipo de estrategia soberana de Morgan Stanley afirma en una nota de investigación que los anuncios "abordan parcialmente las principales preocupaciones de los inversores" y "aumentan la probabilidad de lograr el acceso al mercado de bonos externos".

A continuación se desglosa lo que está cambiando y cómo las medidas apoyan el objetivo del gobierno de reconstruir las reservas de divisas y restablecer el acceso a los mercados internacionales, que han estado cerrados durante mucho tiempo, en parte debido al patrón de impagos de la deuda del país.

UNA BANDA MÁS AMPLIA Hasta ahora, el techo de la banda cambiaria impuesta en abril se había ido arrastrando a un ritmo mensual del 1%, inferior al de la inflación (IPC), lo que había llevado a la moneda a fortalecerse en términos relativos.

Morgan Stanley, en la misma nota, describió el cambio como "un ajuste muy esperado", señalando que a partir del 1 de enero de 2026, la banda se ajustará en línea con los últimos datos disponibles del IPC.

Al indexar la banda a la inflación real, el banco central reduce la probabilidad de que los precios al contado se desplacen repetidamente hacia el extremo más débil de la banda, lo que podría obligar al banco central a vender reservas para defender la moneda.

Para los inversores, esto reduce el riesgo percibido de que las tensiones políticas o las fuertes pérdidas de reservas puedan desencadenar cambios bruscos en el marco cambiario, una situación que se avecinaba en septiembre, cuando la presión sobre el peso se intensificó antes de que la administración Trump acudiera al rescate con una línea de swap de divisas de US$20.000 millones.

LA ACUMULACIÓN COMO POLÍTICA

El segundo pilar de la medida del BCRA es el lanzamiento de un programa de acumulación de reservas de divisas preanunciado, diseñado para hacer que la acumulación de reservas sea más predecible y menos perturbadora para los mercados.

JP Morgan describe la iniciativa como parte de un esfuerzo por crear una "macroestructura antifrágil", es decir, un marco en el que las reservas aumenten orgánicamente a medida que la economía se estabiliza, en lugar de hacerlo de forma puntual.

En la práctica, el BCRA está señalando que comprará dólares en el mercado sólo cuando la demanda de pesos aumente y el mercado de divisas pueda absorber esas compras sin excesiva volatilidad.

En el escenario de referencia del BCRA, se espera que la demanda de pesos se recupere gradualmente tras años de elevada inflación y controles de capital. La entidad espera que la base monetaria aumente de aproximadamente el 4,2% del PIB al 4,8% a finales del próximo año.

Los analistas de JP Morgan calculan que esto podría suponer unos US$10.000 millones en compras netas de divisas sin generar presiones inflacionistas.

Si la confianza y la demanda de pesos se fortalecen aún más, las compras de divisas podrían aumentar hasta los US$17.000 millones, aún sin requerir una retirada agresiva de liquidez o una intervención disruptiva, dijeron.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró a principios de este mes que era necesaria una política de apoyo para una mayor acumulación de reservas para el acceso de Argentina a los mercados internacionales de capital.

Para los inversores, lo más importante es que la acumulación de reservas ya no es una opción política, sino el resultado de la creciente demanda de dinero en un régimen de divisas controlado.

Según los analistas, esto aumenta la probabilidad de que el aumento de las reservas sea duradero.

Es importante señalar que el BCRA también ha especificado cómo pretende operar en un mercado de divisas poco profundo. JP Morgan destaca que las compras diarias se limitarán inicialmente a alrededor del 5% del volumen diario del mercado de divisas, con la posibilidad de realizar compras en bloque para preservar la estabilidad del mercado.

El banco también señaló que fuera de las operaciones de recompra, el volumen había caído recientemente de unos US$600 millones a US$200 millones de dólares diarios de media, lo que significa que las compras diarias se situarían aproximadamente entre US$10 y US$30 millones de dólares.

No hay obligación incorporada de realizar las compras, ni un objetivo de acumulación.

Morgan Stanley calificó el diseño de "acto de equilibrio entre las exigencias de los inversores y del FMI y las limitaciones prácticas del mercado de divisas argentino", argumentando que los cambios acercan a Argentina a las condiciones necesarias para volver a emitir deuda internacional sin apoyo extraordinario.

¿QUÉ SIGUE?

La prueba ahora es la ejecución, tanto para mantener la moneda ampliamente alineada con los fundamentos como para traducir el marco en una acumulación sostenida de reservas.

"Vigilaremos si estos cambios en la política cambiaria conducen a los objetivos de acumulación de reservas de divisas que se han fijado las autoridades, así como a la recuperación del acceso a los mercados internacionales de capitales, para evaluar si ello podría traducirse en una mejora de la calificación de Argentina", declaró Todd Martínez, codirector para las Américas del grupo soberano de Fitch Ratings.

Si el nuevo marco del BCRA funciona según lo previsto, debería reforzar los argumentos de inversión de Argentina al reducir los riesgos cambiarios y hacer más previsibles las reservas.

Aunque persisten los riesgos de ejecución, las medidas del BCRA podrían representar un paso significativo hacia el regreso de Argentina a los mercados internacionales de capitales. (Reportaje de Rodrigo Campos en Nueva York; Traducida por Walter Bianchi)