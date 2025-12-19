Nuevas "consultas" entre ucranianos, estadounidenses y europeos el viernes en EE. UU.

Ucranianos, estadounidenses y europeos iniciarán el viernes en Estados Unidos nuevas "consultas" sobre el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia, anunció el principal negociador de Kiev.

"Comenzaremos una nueva serie de consultas con la parte estadounidense. A invitación de esta última, nuestros socios europeos también participan en este formato", dijo en X Rustem Oumerov, y agregó que el equipo ucraniano mantiene "un espíritu constructivo".

La inclusión directa de los europeos constituye una novedad respecto a las reuniones anteriores que se celebraron en las últimas semanas entre ucranianos y estadounidenses en Ginebra, Miami y Berlín.

Hace más de un mes, Estados Unidos propuso un plan para poner fin a la guerra en Ucrania, iniciada por Rusia en febrero de 2022. Este texto inicial, percibido como ampliamente favorable a las demandas del Kremlin por parte de Ucrania y sus socios occidentales, ha sido desde entonces revisado tras las consultas con Kiev.

Los detalles de la nueva versión no se conocen, pero según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, implica concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales.

La reunión se produce después de que el presidente ruso Vladimir Putin afirmara el viernes que "la pelota está completamente en el campo" de Ucrania y sus socios, ya que Rusia había aceptado "compromisos" en sus propios diálogos con Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no oculta su impaciencia por ver aprobado el acuerdo entre Kiev y Moscú.