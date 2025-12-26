Nuevas detenciones en el fútbol turco por apuestas amañadas

Cerca de 30 personas vinculadas al fútbol turco, entre ellas 14 futbolistas y un exresponsable del Galatasaray, han sido detenidas tras ser acusadas de apostar en partidos, anunció el viernes la fiscalía de Estambul.

La investigación del ministerio público sacude al fútbol turco desde hace varios meses y ya llevó a seis árbitros y al presidente del Eyüpspor, un club de primera división, a la cárcel.

Según un comunicado de la oficina del fiscal publicado el viernes, "se han emitido 29 órdenes de arresto, entre ellas 14 futbolistas, y 24 han sido ya puestas bajo custodia policial". El documento enumera y cita a todas las personas acusadas.

El expresidente del Galatasaray, Erden Timur, el vicepresidente del Eyüpspor AS, Fatih Kulaksiz, y un responsable de la Federación Turca de Fútbol (TFF) también han sido detenidos.

A seis de los sospechosos se les acusa de haber "influenciado el resultado del partido Kasimpasa-Samsunspor" el 26 de octubre de 2024, y a los 14 jugadores de haber "realizado apuestas para afectar el resultado del partido", apostando por la victoria del equipo contrario durante un partido de su propio equipo.

Kasimpasa es un barrio de Estambul y el club de Samsun se sitúa en el mar Negro (noroeste).

La operación policial se ha llevado a cabo de forma simultánea en once provincias y se concentra actualmente en Estambul, precisó el fiscal.

La lista de sospechosos adjunta al comunicado revela la participación de futbolistas, de responsables de clubes de fútbol, de la propia TFF, de hombres de negocios y de un expolicía.

Según la oficina del fiscal, se han identificado transacciones sospechosas en las cuentas bancarias examinadas, especialmente "flujos de tesorería entrantes y salientes considerados como vinculados a las apuestas, sospechas de intento por disimular el origen de los fondos y transacciones financieras inhabituales".

Se trata de la tercera oleada de operaciones vinculadas a la investigación sobre las apuestas deportivas.

La TFF, que dice querer "limpiar" el fútbol turco, suspendió el mes pasado a cerca de 150 árbitros reconocidos culpables de haber apostado en partidos, todos destituidos.

Veinticinco jugadores de primera división y cerca de 1.000 de segunda, tercera y cuarta división han recibido suspensiones por los mismos motivos.