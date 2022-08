Nuevas explosiones en crimea, un misil ruso deja 12 heridos cerca de una central nuclear

20 ago (Reuters) - Nuevas explosiones resonaron el sábado en la península de Crimea mientras que un misil ruso impactó en una zona residencial de una ciudad del sur de Ucrania, no muy lejos de una central nuclear, hiriendo a 12 civiles, dijeron representantes rusos y ucranianos.

El ataque a la central nuclear de Pivdennoukrainsk, en el sur de Ucrania, y nuevos bombardeos cerca de la central de Zaporiyia, la mayor instalación de este tipo de Europa, provocaron nuevos temores de que se produzca un accidente nuclear durante la guerra, dijeron representantes ucranianos.

En Crimea, territorio ucraniano anexado por Rusia en 2014, el gobernador designado por Moscú y no reconocido por Occidente dijo que un dron había atacado un edificio cerca de la sede de la Flota del mar Negro de Rusia el sábado por la mañana.

La prensa ucraniana, en tanto, reportó explosiones en ciudades cercanas, incluyendo los centros turísticos de Yevpatoriya, Olenivka y Zaozyornoye.

Explosiones e incendios han afectado a Crimea en la última semana -incluyendo una explosión en una base aérea rusa que pareció destruir un gran número de aviones, según las fotos de satélite-.

Las autoridades ucranianas no han hecho ningún comentario. Analistas han dicho que los ataques fueron posibles gracias a los nuevos equipos utilizados por el Ejército local y predijeron que se producirían más.

Tras el ataque cerca de la central eléctrica del sur de Ucrania, Vitaliy Kim, gobernador de la región de Mikoláiv, dijo en Telegram que había cuatro niños entre los heridos. En Voznesensk, a 30 kilómetros de la central, la segunda más grande de Ucrania, resultaron dañadas viviendas particulares y un bloque de apartamentos de cinco plantas.

La fiscalía general de la región de Mikoláiv, actualizando una cifra anterior, dijo que 12 civiles habían resultado heridos.

La empresa estatal Energoatom, que gestiona los cuatro generadores de energía nuclear ucranianos, describió el ataque a Voznesensk como "otro acto de terrorismo nuclear ruso".

"Es posible que este misil estuviera dirigido específicamente a la central nuclear de Pivdennoukrainsk, que los militares rusos intentaron tomar a principios de marzo", dijo Energoatom en un comunicado.

Rusia no respondió inmediatamente a la acusación. Reuters no pudo verificar la situación en Voznesensk y no se informó de ningún daño en la planta del sur de Ucrania.

Rusia y Ucrania intercambiaron nuevas acusaciones de bombardeos en torno a la planta de Zaporiyia, en poder de Rusia desde marzo.

Vladimir Rogov, responsable designado por Rusia en la cercana ciudad de Energodar, dijo que las fuerzas ucranianas habían lanzado al menos cuatro ataques contra la planta. Yevhen Yetushenko, alcalde de Nikopol, controlada por Ucrania y ubicada en la orilla opuesta del río Dniéper, sostuvo que el Ejército ruso había bombardeado repetidamente la ciudad.

En Mariúpol, ciudad del este de Ucrania controlada por Rusia tras semanas de bombardeos, las autoridades dijeron que el nuevo alcalde nombrado por Moscú, Konstantin Ivashchenko, había sobrevivido a un intento de asesinato. (Reporte de Natalia Zinets. Editado en español por Javier Leira)