San salvador (ap) — con un marcado ausentismo en las elecciones municipales de el salvador, el partido nuevas ideas del presidente nayib bukele y sus aliados se encaminaban el lunes a ganar la mayoría de las alcaldías.

Con 78,13% de las actas escrutadas, Nuevas Ideas se estaría asegurando la victoria en 28 de las 44 alcaldías, dos de ellas en coalición con el partido Cambio Democrático. Los aliados Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), ganaría seis, el Partido Democracia Cristiana (PDC) cuatro, el Partido de Concertación Nacional (PCN) cuatro y Fuerza Solidaria una.

La derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se declaró vencedor en el municipio La Liberad Este, que será gobernado por Milagro Navas, que desde hace 36 años es la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán. Esta sería la única alcaldía asegurada por Arena.

Antes de que se publicara cualquier resultado oficial, el presidente Bukele reconoció que hubo un voto de castigo para algunos malos alcaldes del partido oficialista, pero celebró que su fuerza y otros partidos políticos que apoyan su proyecto sumaran 43 de las 44 municipalidades en disputa.

En un mensaje en X, antes Twitter, el mandatario salvadoreño declaró que “en muchos municipios la gente ha votado por alcaldes que no son de Nuevas Ideas; esto es el voto de castigo a las pésimas gestiones que algunos de ellos han realizado. Por eso, como todos pudieron notar, no me pronuncié apoyando a ningún candidato a alcalde”.

Según el mandatario, “toda la oposición junta apenas logró sumar una alcaldía. Los partidos que apoyan nuestro proyecto 43 de 44”.

Destacó que por primera vez desde su existencia como partido el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no obtuvo ningún diputado ni alcaldía.

Por su parte Xavi Zablah, el presidente de Nuevas Ideas, también dijo en la red social X que “este es un mensaje claro de la población y una lección para todos los futuros alcaldes: nunca deben olvidarse de estar a la altura de este proyecto y siempre ser humildes con la gente”.

Bukele se aseguró un segundo mandato en los comicios del 4 de febrero con un porcentaje histórico de 84,6% de los votos validos. Nuevas Ideas también se apuntó las elecciones legislativas llevándose 54 de los 60 escaños en disputa, a los que se sumaron tres de los aliados PCN y PDC. La oposición sólo alcanzó tres escaños, dos de Arena y otro del partido VAMOS.

Según el padrón electoral, 6,2 millones de personas estaban aptas para elegir 44 alcaldes y 20 diputados titulares y 20 suplentes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

El abogado Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, destacó el nivel de ausentismo. Aunque todavía no hay información oficial, sostuvo que la participación va a debajo del 40%, “incluso creo que menos, puede andar desde un 30% 0 35% por los datos que se conocen”.

Al analizar los primeros resultados divulgados por el Tribunal Supremo Electoral, Escobar afirmó que “a mi juicio uno de los mayores derrotados es el presidente (Bukele) y su partido” porque “ni el presidente, ni el partido despertaron el suficiente interés de que la gente llegara a votar”.

Según el escrutinio preliminar, con el 77,5% de las actas escrutadas en la elección del PARLACEN, Nuevas Ideas estaría ganado 14 de los 20 diputados, Arena y el PDC dos cado, mientras que el FMLN y la derechista Arena uno cada uno.

En junio de 2023, a propuesta del presidente Bukele, el Congreso salvadoreño aprobó la Ley Especial de Reestructuración Municipal que redujo de 262 a 44 el número de municipios y sus respectivos distritos pero mantuvo el sistema de consejos municipales.

La reducción del número de municipios fue vista por críticos como un intento de Bukele por retener las municipalidades.

Una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), integrada por 30 expertos de 14 países y encabezada por la exvicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo, observó los comicios y en las próximas horas presentará un informe preliminar.