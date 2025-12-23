Nuevas imputaciones por violación y agresión sexual contra el comediante británico Russell Brand

El comediante británico Russell Brand, ya procesado por violaciones y agresiones sexuales por la justicia de Reino Unido, fue imputado el martes por una violación y una agresión sexual adicionales, anunció la policía británica.

Estas nuevas acusaciones "conciernen a dos nuevas mujeres y se suman a los cargos ya presentados contra (Russell) Brand en abril de 2025, que involucraban a cuatro mujeres", detalló la Policía Metropolitana en un comunicado.

El comediante de 50 años, convertido en influencer en las redes sociales, deberá comparecer el 20 de enero ante un tribunal de Londres.

Su juicio por las primeras acusaciones está previsto que comience el 16 de junio ante el tribunal penal de Southwark, en el sur de la capital británica.

El exmarido de Katy Perry se declaró no culpable durante una comparecencia anterior en mayo.

Será juzgado por dos violaciones y varias agresiones sexuales de las que se le acusa haber cometido en la región costera de Bournemouth, en el sur de Inglaterra, y en Londres, entre 1999 y 2005.

La investigación policial se abrió tras la emisión de un documental en la cadena británica Channel 4 en septiembre de 2023.

Russell Brand, que vive parte del tiempo en Estados Unidos, rechazó las acusaciones y dijo estar "agradecido por tener la oportunidad" de defenderse.

"Era un idiota antes de vivir en la luz del Señor. Era un toxicómano, un adicto al sexo y un imbécil, pero nunca he sido un violador", afirmó en un video publicado en internet, asegurando no haber "estado nunca implicado en una relación no consentida".

Nacido en 1975 en una familia de origen modesto en Essex, Brand cuenta con millones de seguidores en las redes, donde expresa con frecuencia ideas antisistema y conspirativas.

Comenzó su carrera como comediante de stand-up en la adolescencia y se dio a conocer por su humor provocador y a menudo obsceno, antes de convertirse en un actor de éxito.