Nuevas lluvias amenazan Sri Lanka e Indonesia, donde el hambre acecha tras las inundaciones

La lluvia amenaza las labores de emergencia en Sri Lanka e Indonesia este sábado, tras las devastadoras inundaciones en varios países asiáticos que han generado una preocupante escasez de alimentos en algunas zonas.

La catastrófica confluencia de dos ciclones tropicales y la temporada monzónica desencadenó desde la semana pasada deslizamientos de tierra y crecidas que dejan unos 1.770 muertos en regiones indonesias y esrilanquesas, así como en las vecinas Malasia, Tailandia y Vietnam.

De esas víctimas, 883 han fallecido en la turística isla indonesia de Sumatra, informó la agencia de gestión de catástrofes local el sábado por la mañana. Un total de 520 personas siguen desaparecidas.

La cifra, sin embargo, podría aumentar debido al hambre que acecha en las aldeas y "zonas que siguen siendo inaccesibles en las regiones remotas de Aceh", alertó Muzakir Manaf, gobernador de esa provincia "completamente destruida, de norte a sur, desde las carreteras hasta el mar".

"Muchas personas necesitan productos de primera necesidad", indicó a la prensa. "La gente no muere por las inundaciones, sino por el hambre".

Según el servicio meteorológico indonesio, las lluvias podrían volver este sábado a Aceh y Sumatra, donde el agua y el barro han sepultado las viviendas de muchos pobladores.

En Sri Lanka, isla al sur de India que solicitó ayuda internacional esta semana, se ha confirmado un balance de 607 muertos y 214 desaparecidos.

El presidente, Anura Kumara Dissanayake, califica la emergencia como la catástrofe natural más grave que ha sufrido el país.

Más de dos millones de personas, es decir casi el 10% de la población, se han visto afectadas.

Los supervivientes recibirán hasta 10.000.000 rupias (US$33.000) para adquirir un terreno en un lugar más seguro y construir una nueva casa, prometió el viernes por la noche el Ministerio de Finanzas en un comunicado.

El gobierno también ofrece indemnizar con 1.000.000 rupias (US$3.300) a los familiares de personas fallecidas o a las que la tragedia haya provocado una discapacidad permanente.

El Centro de Gestión de Desastres indicó que más de 71.000 viviendas sufrieron daños.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) examina la solicitud de Sri Lanka, que atraviesa una grave crisis económica, de obtener 200 millones de dólares adicionales a los 347 millones de dólares que recibirá este mes.

