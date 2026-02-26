Nuevas lluvias consolidan la recuperación de la soja y maíz en argentina: bolsa cereales

BUENOS AIRES, 26 feb (Reuters) - Las lluvias reportadas en la ‌última semana ‌reforzaron ⁠la recuperación de los lotes de soja y maíz de Argentina, ​que soportaron ⁠altas ⁠temperaturas y condiciones muy secas entre enero ​e inicios de febrero, dijo el jueves ‌la Bolsa de Cereales ​de Buenos Aires (BdeC).

Las ​precipitaciones reportadas principalmente durante el fin de semana se sumaron al agua que cayó de manera oportuna en la semana previa en Argentina, ​un exportador mundial clave de ambos cultivos.

"Se registraron lluvias ⁠con algunos excesos en el NOA (noroeste argentino) y ‌de variada intensidad sobre el centro del área agrícola", dijo en su reporte semanal de cultivos la Bolsa, que señaló que 73% del área sembrada con soja posee ‌condiciones de humedad entre óptimas y adecuadas.

La BdeC ⁠añadió que las precipitaciones recientes también hicieron ‌crecer la cantidad de ⁠hectáreas sembradas con maíz ⁠con muy buenas reservas de humedad.

La Bolsa aún no estimó la cosecha de soja 2025/26 pero dijo que el área sembrada con ‌el cultivo es ​de 17,6 millones de hectáreas. La entidad calculó la cosecha de maíz en 57 millones de toneladas.

(Reporte de ‌Maximilian Heath; Editado por Nicolás Misculin)