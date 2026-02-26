Nuevas lluvias consolidan la recuperación de la soja y maíz en Argentina: Bolsa Cereales
BUENOS AIRES, 26 feb (Reuters) - Las lluvias reportadas en la última semana reforzaron la recuperación de los lotes de soja y maíz de Argentina, que soportaron altas temperaturas y condiciones muy secas entre enero e inicios de febrero, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC).
Las precipitaciones reportadas principalmente durante el fin de semana se sumaron al agua que cayó de manera oportuna en la semana previa en Argentina, un exportador mundial clave de ambos cultivos.
"Se registraron lluvias con algunos excesos en el NOA (noroeste argentino) y de variada intensidad sobre el centro del área agrícola", dijo en su reporte semanal de cultivos la Bolsa, que señaló que 73% del área sembrada con soja posee condiciones de humedad entre óptimas y adecuadas.
La BdeC añadió que las precipitaciones recientes también hicieron crecer la cantidad de hectáreas sembradas con maíz con muy buenas reservas de humedad.
La Bolsa aún no estimó la cosecha de soja 2025/26 pero dijo que el área sembrada con el cultivo es de 17,6 millones de hectáreas. La entidad calculó la cosecha de maíz en 57 millones de toneladas.
(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Nicolás Misculin)